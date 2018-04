Viminale, nuovi questori: uno su tre è donna

C'è una rivoluzione rosa nella Polizia di Stato. La componente delle donne cresce a tutti i livelli e, soprattutto, in quello dirigente. Con una forza dei numeri al femminile confermata, anzi accentuata, dal consiglio di amministrazione al dipartimento di Pubblica sicurezza, riunitosi ieri per la promozione dei nuovi questori, primi dirigenti e vicequestori.

Al femminile il 30% dei questori promossi

Mai come quest’anno il consiglio di amministrazione della Polizia, presieduto da Franco Gabrielli, è stato riconoscente con l’impegno delle donne tra le sue fila. Mettono i galloni da questore (o dirigente superiore) dieci di loro su 32 promossi in totale. Promozioni destinate a chi lavora al centro ma anche in periferia. Nel primo caso, per esempio, Eufemia Esposito e Rosanna D’Errico; nel quotidiano degli uffici territoriali, Giovanna Petrocca (Roma), Manuela De Bernardin (in Veneto) e Giannina Roatta (Bologna), solo per citare alcuni nomi.

La crescita delle funzionarie

Il segnale giunto ieri sposta non di poco, soprattutto ai livelli di funzionari e dirigenti, gli equilibri tra uomini e donne in polizia, sempre sbilanciati a favore dei primi. Oggi ci sono quattro donne dirigente generale (l’11% del totale), il livello massimo prima quello del prefetto proveniente dai ruoli della pubblica sicurezza. Ma entro l’anno prossimo arriverà il fiocco rosa anche in questo grado. Le poliziotte dirigenti superiori fino a ieri erano 29 (15% del totale) ma da oggi passano a 39. Le percentuali sono ancora più alte nei gradi immediatamente inferiori: è al femminile il 33% dei “primi dirigenti” (grado equivalente a colonnello), il 38% dei vicequestori e vicequestori aggiunti, il 30% dei commissari.

Un Capo della Polizia donna?

Franco Gabrielli da quando si è insediato ha confermato proprio nella sua squadra un’attenzione speciale per valorizzare l’impegno delle donne. Vicecapo al coordinamento è il prefetto Alessandra Guidi; Maria Luisa Pellizzari è alle Scuole e alla formazione, Daniela Stradiotto all’Osservatorio per le manifestazioni sportive, Nunzia Ciardi è a capo della polizia postale e delle comunicazioni, e di recente Anna Maria di Paolo è approdata alla guida della Scuola superiore di via Guido Reni. Di questo passo, molti sono convinti che in un futuro non troppo lontano l’Italia potrà vantare finalmente di avere un capo della Polizia donna.

