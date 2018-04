Mattarella chiede la convocazione delle Camere per eleggere i membri del Csm

Il Capo dello Stato ha invitato il presidente della Camera dei deputati a provvedere, d'intesa con il presidente del Senato, alla convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione degli otto componenti di designazione parlamentare del Consiglio Superiore della Magistratura.

«In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua qualità

di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha oggi indetto per i giorni 8 e 9 luglio 2018 l'elezione dei suoi sedici componenti magistrati”, si legge ancora nel comunicato del Quirinale. A brevissimo il Parlamento in seduta comune dovrebbe essere convocato per eleggere un giudice della Corte costituzionale e due componenti laici del Csm ancora in sospeso. Il quorum richiesto per le prime tre votazioni è dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea: è prevedibile che, nelle more della formazione del governo, queste votazioni si tengano in tempi brevi per far scendere il quorum ai 3/5.

Commissione speciale a Montecitorio, le “ambizioni” della Lega

Intanto arriva anche alla Camera domani la “supercommissione” chiamata a occuparsi dei provvedimenti urgenti, a partire dal Def, in attesa che si chiarisca il quadro politico per il governo. Molte le incognite, a partire dal nodo presidenza. La prassi vorrebbe che la guida andasse al presidente uscente della commissione Bilancio, nel caso il piddino Francesco Boccia. Ma al Senato ha prevalso lo schema di accordo M5S-centrodestra, già registrato per i vertici delle Camere, e la presidenza è andata al 5 Stelle Vito Crimi. Alla Camera secondo indiscrezioni sarebbe la Lega a reclamare il ruolo. Si fa il nome di Giancarlo Giorgetti, che però è anche capogruppo, oppure di Massimo Garavaglia. Il solo centrodestra però non ha i numeri per eleggere un leghista quindi bisognerà attendere la decisione dei Cinque Stelle che al momento ancora non avrebbero deciso.

Senato, mercoledì elezione due segretari mancanti

Si terrà il prossimo mercoledì, alle 15, la seduta dell'Assemblea del Senato per l'elezione di due segretari d'Aula che andranno così a completare l'ufficio di

presidenza, a quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. I due rappresentanti spettano al gruppo Misto e a quello delle Autonomie.

