Dalla legge Merlin a dj Fabo: tutte le decisioni in arrivo dalla Consulta, senza plenum da 522 giorni

Sarà il primo appuntamento del nuovo Parlamento in seduta comune. Perché il cronometro per l’elezione del giudice mancante della Corte costituzionale continua a scorrere invano ormai da 522 giorni. E se entro luglio Camera e Senato insieme dovranno scegliere gli otto membri laici del Csm, la partita sulla Consulta è la più urgente, con un collegio che lavora a ranghi ridotti dal 7 novembre 2016: il 27 aprile prossimo l’attuale “vacatio” diventerà ufficialmente la seconda più lunga della storia repubblicana. La data per la riunione in seduta comune delle Camere era attesa per questa settimana, ma alla fine non se ne è fatto nulla.

CONSULTA: I RITARDI DEL PARLAMENTO

Tempo trascorso per l'elezione di un nuovo giudice da parte delle Camere

Le dimissioni di Frigo

Il 7 novembre 2016 Giuseppe Frigo ha lasciato la Corte costituzionale, da allora al lavoro con 14 componenti su 15. A nulla sono valse le sette votazioni delle Camere in seduta comune che si sono tenute da gennaio a luglio dello scorso anno, tutte concluse con una fumata nera. E così a oggi la sua “vacatio” si piazza al 4° posto nella top ten di quelle che hanno registrato i tempi più lunghi. Pronta a risalire in seconda posizione se entro il 27 aprile non si riuscirà ad arrivare al voto condiviso.

Plenum solo per due anni su cinque

Un’impasse che si è comunque ripetuta spesso nei cinque anni della legislatura appena trascorsa: più di 1.800 giorni di cui appena 798 di plenum della Consulta (fino al 28 giugno 2014 e poi dal 16 dicembre 2015 al 7 novembre 2016). Il record assoluto delle “vacatio” per eleggere un giudice della Consulta di nomina parlamentare sono i 623 giorni (tra il 23 ottobre 1995 e il 9 luglio 1997) trascorsi dalla fine del mandato di Vincenzo Caianiello e il giuramento del suo successore Annibale Marini.

Dalla legge Merlin a Dj Fabo

L’urgenza di ricostituire il plenum della Consulta dipende anche dalla delicatezza dei temi su cui la Corte dovrà esprimersi. A 60 anni dal suo varo, la corte d’appello di Bari ha rimandato alla Consulta il giudizio di costituzionalità della legge Merlin, quella che ha scritto la parola fine sulle case chiuse. C’è poi la questione del suicidio assistito legato alla vicenda di dj Fabo e il radicale Marco Cappato. In quest’ultimo caso l’udienza è comunque ancora lontana, essendo stata fissata oggi per il 23 ottobre.

Tra economia e giustizia

Sul fronte economico, ben più vicina (8 maggio) è la decisione sulla cosiddetta “tassa dei 500 milioni” per gli operatori slot e Vlt prevista dalla legge di Stabilità 2015. E il 6 giugno sarà la volta del ricorso sulla giustizia amministrativa e sull’equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo (legge Pinto). Il giorno prima è attesa l’udienza sul diritto all’assegno sociale per i cittadini stranieri senza permesso di soggiorno di lungo periodo.

