I lupi ci han creduto, e avevano fame. Storia di un giorno epico in giallorosso

Dieci immagini, dieci storie, dieci icone dalla notte più folle della storia giallorossa in Europa. Ritratti che comunque vada resteranno negli occhi di chi ieri sera all' Olimpico c'era, e da oggi comincerà a raccontare a nipotini e amico al bar la leggenda dei corsari giallorossi che affondarono il galeone catalano...

Tutti allo stadio con la maglia di Totti - Arrivano in migliaia, alla spicciolata, sciarpa giallorossa al collo, panino con la porchetta in mano, maglia col 10 del capitano cucita sulla pelle. «Ci fosse lui in campo...» pensano in tanti; di sicuro lo pensa anche lui, quando fa festa a fine serata insieme all'ex compagno Cassano e prole in tribuna. Vive così la sua più bella notte della nuova carriera, ma col cuore e la testa travolti da un fiume in piena di emozioni giallorosse.

Dzeko che raccoglie il pallone in fondo alla rete - È il segno che i lupi ci credono, e sono affamati. Il primo gol arriva dopo appena sei minuti, segnato dal bomber che a gennaio aveva in tasca il biglietto per Londra, destinazione Chelsea. E invece eccolo là, che stringe il pugno e riporta la palla a centrocampo, incitando la ciurma alla ribellione contro un destino già scritto.

L'assist di Daniele De Rossi - Diga a metà campo, ma anche ispiratore. Ci sono serate che si ricorda - e ci ricorda - di essere (ancora) uno dei migliori centrocampisti al mondo. Quel lancio di destro è una pennellata sublime che Dzeko completa in capolavoro.

Le punizioni di Messi - Vaga senza un vero perché per il campo, la Pulce, torvo e incupito come se già sappia come andrà a finire. Prova a dare senso alla serata sua e dei suoi con due punizioni dal limite. Finora, da lì, sette centri stagionali. Stavolta, invece, il pallone finisce più vicino alla Sud che alla porta di Allison. Per una sera appare umano. Troppo umano.

Ter Stegen che perde tempo - Fiuta prima dei suoi compagni che stavolta tira un'aria brutta, lui che i giallorossi li vede avanzare sempre più convinti dalle sue parti. E allora comincia presto a fare il furbetto, manco fossimo al campo della parrocchia: perdite di tempo sui rinvii, caccia sempre al pallone più lontano da rimettere in gioco. Tiki taka catenacciaro che manda fuori giri prima i suoi che gli altri. Poi, dopo il gol di Manolas, esegue le stesse operazioni in maniera decisamente più celere....

Lo zelante Turpin - Nel dubbio, che sembra comunque essere il suo status esistenziale abituale, fischia blaugrana, che non ti sbagli mai. Trasforma due punizioni dal limite di Messi in una liturgia pasquale, misurando al millimetro distanza della barriera e movimenti dei giocatori. In tanto zelo, si perderebbe pure il rigore su Dzeko, se a fargli un fischio non fosse un assistente di porta. Per fortuna, rimarrà sullo sfondo nei racconti della leggendaria notte dell'Olimpico.

Il rigore di De Rossi - Capitan Futuro capisce tutta l'essenza del momento presente. Vacci tu sul dischetto dopo l'autogol dell'andata, che fa il paio con quello che ha cacciato fuori l'Italia dal Mondiale, quel Mondiale con cui avrebbe chiuso la sua carriera azzurra in tutt'altro modo. Undici metri possono diventare un abisso; riesce a trasformarli in una scaletta dorata verso l'epilogo di un trionfo (non) annunciato.

Gli applausi all'uscita di Schick - il cuore di Roma applaude il cuore matto del ceko. È nella Capitale solo perché il suo miocardio ha dato in escandescenze, dopo che già aveva firmato per la Juventus che lo ha poi ripudiato. Nasce da lì una stagione tribolata, ma Di Francesco gli costruisce la Roma della notte magica intorno, permettendogli di giocare vicino a Dzeko. Lui risponde divorandosi un gol di testa, ma dando tutto, anche in copertura. L'Olimpico vede, capisce e apprezza. Questione di cuore.

La capocciata di Manolas - Lo vedi salire alla chetichella verso l'area di rigore catalana, mentre Under sistema il pallone sulla lunetta del calcio d'angolo. E allora scegli di seguire lui con gli occhi, perché in pochi millesimi di secondo pensi: «Questa è una palla per Manolas...». Detto fatto, il dioscuro greco infila la capocciata della vita. Poi la corsa, la gioia, 60mila sciarpe e bandiere giallorosse verso il cielo. Lui che li conosce bene potrà confermare: certe imprese riescono solo agli dei dell'Olimpo.

Pallotta che si tuffa nella fontana a Piazza del Popolo - Fossimo nella zelante sindaca Raggi, lo multeremmo, perché certe scenette da americano a Roma sembrano un po' fuori moda. Ma che spettacolo vederlo fradicio e felice nel cuore della sua più esaltante notte romana! Suggerimento: asciugatelo in fretta: sarebbe un peccato perdersi Kiev per un banale raffreddore...

© Riproduzione riservata