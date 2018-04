Salvini si smarca da Trump e dice no a un intervento militare Usa in Siria

Ancora una volta fuori dal coro. Dopo i commenti positivi espressi in occasione della vittoria elettorale di Viktor Orban, in Ungheria, capofila dei paesi dell’Est contrari all’ipotesi di redistribuire i migranti tra i Paesi Ue e definito da più parti «ostentatamente xenofobo», il segretario federale della Lega - con ambizioni di governo - Matteo Salvini dice la sua sulla crisi siriana.

«Basta guerre sulla Siria. Notizie false per sganciare altre bombe»

Lo fa nel suo stile: smarcandosi dal comune sentire della comunità internazionale che da giorni critica il regime di Bashar al-Assad: c’è il sospetto che abbia utilizzato armi chimiche contro la popolazione civile nella città di Duma, a est di Damasco. E mentre il presidente Usa Donald Trump avverte i russi, alleati di Assad, «che i missili arriveranno», suggerendo al Cremlino di prepararsi, Salvini chiosa su twitter: «Notizie false per sganciare altre bombe? Basta guerre, grazie!». Nel tweet segnala un articolo del sito Analisidifesa da titolo: “Siria: le fake news sulle armi chimiche per creare il casus belli?”. Poi, in una nota, illustra ancora una volta la sua posizione “pacifista”: «Chiedo al presidente Gentiloni una presa di posizione netta dell’Italia contro ogni ulteriore e disastroso intervento militare in Siria. Non vorrei che motivi economici, esigenze di potere o il presunto utilizzo mai provato di armi chimiche mai trovate in passato scatenassero un conflitto che può diventare pericolosissimo». L’Italia, conclude Salvini, si deve «opporre a raid missili e bombardamenti».

Il tweet del leader leghista Matteo Salvini contro l’ipotesi di un’operazione militare Usa contro il regime siriano

Conferma la vicinanza a Putin ma si smarca da Trump

Una posizione, quella espressa dal leader del Carroccio, che conferma ancora una volta una costante della politica estera della Lega: la vicinanza, nelle posizioni espresse a livello più o meno ufficiale, a Putin e alla Russia. Allo stesso tempo, l’uscita di Salvini è in controtendenza su un altro punto: nel momento in cui critica l’intenzione di Trump di bombardare la Siria, il leghista si smarca dall’attuale inquilino della Casa Bianca, del quale in passato ha sostenuto molte battaglie: dalla lotta all’immigrazione clandestina, al fisco e soprattutto ai rapporti con l’Europa.

L’incontro con il capo della diplomazia Usa Eisenberg poco dopo le elezioni

Uno strappo che ha il suo peso: Salvini, leader della coalizione che ha preso più voti alle urne il 4 marzo, è stato il primo politico italiano dopo le elezioni a varcare la soglia di Villa Taverna a Roma, per un incontro durato un’ora e mezza con il capo della diplomazia Usa in Italia, Lewis Eisenberg, molto vicino a Donald Trump. Oggi la dichiarazione filo Putin. Che potrebbe non essere sfuggita alla diplomazia Usa.

© Riproduzione riservata