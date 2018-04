“Soldi & Famiglia” ogni giovedì in edicola e con approfondimenti sul sito e su Radio 24

Avviare e gestire una famiglia non è molto diverso dall'avviare e guidare un'impresa. Proprio come in un'impresa, si avvia l'attività con alcuni grandi investimenti a partire dalla casa (da acquistare, da affittare, da ristrutturare); poi si prosegue con la selezione dei fornitori (per il gas, le bollette, il sempre più necessario collegamento a internet) e la scelta dei ”macchinari” essenziali (piccoli e grandi elettrodomestici, tv); e via via ci si dedica all'«attività tipica» di tutti i giorni come la cura della salute, le spese e i risparmi per i figli.

La nuova collana realizzata dai giornalisti del Gruppo 24 Ore «Soldi e famiglia» - in sei puntate in edicola ogni giovedì con «Il Sole 24 Ore» a partire dal 12 aprile – è stata pensata proprio per accompagnare qualsiasi tipo di nucleo familiare nelle grandi e nelle piccole scelte economiche che devono affrontare, ipotizzando un percorso che parte dall'abitazione, passa per luce e gas, la cura di sé e dei figli, arriva alle decisioni di investimento.

Per ognuno di questi macro-temi vengono date delle indicazioni di riferimento, vengono illustrati gli sconti del fisco e le agevolazioni messe a disposizione dal sistema di welfare, vengono suggeriti i possibili approfondimenti, anche disponibili su internet o come app.

I fascicoli in edicola rappresentano un manuale di base che consente ai lettori di orientarsi al meglio, un punto di inizio che rimanda poi a più strumenti di ulteriore approfondimento che ne fanno una vera e propria collana multimediale. Il fascicolo proporrà infatti, accanto agli articoli, anche i chiarimenti della rubrica dell'Esperto risponde, (consultabile ogni lunedì sulle pagine del «Sole 24 Ore» e sempre a disposizione sul sito www.espertorisponde.ilsole24ore.com); le spiegazioni fornite agli ascoltatori della trasmissione di Radio 24 «Due di denari» (in onda ogni giorno dalle 11 alle 12 e sempre riascoltabile dal sito www.radio24.it); una raccolta di app e siti utili; i rimandi alle diverse sezioni del sito www.ilsole24ore.com dove si possono trovare ulteriori approfondimenti, come Casa24 (www.ilsole24ore.com/casa) e gli ebook dedicati ai vari argomenti, dal fisco al condominio, dalle pensioni al lavoro.

Non solo, la redazione del sito sarà coinvolta anche nella realizzazione di un dossier dedicato, online dal 12 aprile, e di una serie di video sui diversi temi della collana che saranno pubblicati anche sulle pagine social del Sole 24 Ore su Facebook, Instagram e Linkedin. Mentre “Due di Denari” affronterà i temi della collana e coinvolgerà gli ascoltatori invitandoli ad inviare le risposte su argomenti trattati nei diversi fascicoli. Gli ascoltatori più ‘preparati' riceveranno degli ingressi omaggio alle mostre organizzate da 24 ORE Cultura al Mudec su Frida Kahlo e a Palazzo Reale su Albrecht Durer.

Il piano dell'opera completo:

Giovedì 12 aprile: CASA

Acquistare e affittare – Ristrutturare – Le scelte sui beni

Giovedì 19 aprile: BOLLETTE

Telefono, gas e luce – Elettrodomestici – Bonus Mobili

Giovedì 26 aprile: FIGLI

Istruzione - Aiuti fiscali - Salute

Giovedì 3 maggio: COLF & CO.

Lavori domestici - Baby sitter - Giardini e terrazzi

Giovedì 10 maggio: RISPARMIO

Conti correnti - Monete elettroniche - Investimenti e polizze

Giovedì 17 maggio: EREDITÀ

Separazioni e divorzi – Donazioni - Successioni

