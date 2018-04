Speciali e un magazine sul design: il Gruppo 24 Ore al Salone del mobile

Per la settimana del Salone del Mobile il Gruppo 24 ORE scende in campo con tutti i suoi mezzi e schierando una grande novità: insieme al Sole 24 Ore con i suoi inserti Rapporto Design, Casa24Plus e Moda24, con i periodici di lifestyle IL e di luxury How to spend it, il sito IlSole24Ore.com e Radio 24, che sarà presente in Fiera, debutta Superior Interiors, il magazine patinato della famiglia Financial Times che arriva per la prima volta in versione italiana a cura del Sole 24 Ore proprio in occasione della settimana internazionale dedicata all'arredo.

Si comincia giovedì 12 aprile, con il numero di Casa24Plus dedicato al mondo delle cucine, mentre venerdì 13 sarà la volta di Moda24, che si concentrerà sulle contaminazioni tra industria del fashion e del design, con particolare attenzione ai marchi della moda che da anni realizzano anche collezioni di arredi. Sempre da venerdì sarà online su www.ilsole24ore.com anche il Dossier speciale che seguirà giorno per giorno la fiera, con articoli, interviste, video e fotogallery: un vero e proprio hub di tutti i contributi realizzati dalla redazione, aggiornato in tempo reale.

Il Sole 24 Ore pubblicherà martedì 17 aprile, in concomitanza con l'inaugurazione della manifestazione, un'edizione speciale dell'annuale Rapporto Design, che sarà caratterizzato da una grafica ad elevato impatto visivo e dedicato all'eccellenza del Made In Italy in mostra nel Salone e nel Fuorisalone, con una forte attenzione ai prodotti, ai protagonisti e alle tendenze del momento. Non mancheranno le soluzioni per il contract, le opportunità dei nuovi canali digitali, le intersezioni con il ramo della moda, dell'auto, della natura. Spazio anche ai giovani designer e a quelli già affermati. Sotto i riflettori anche i nuovi prodotti in tutti i segmenti del design contemporaneo e del classico.

Nella settimana del Salone Il Sole 24 Ore seguirà inoltre ogni giorno le iniziative in città e nel polo fieristico con la cronaca delle giornate e gli approfondimenti sui protagonisti tra imprese, designer, rappresentanti politici e istituzionali e giovedì 19 aprile il supplemento Casa24 Plus dedicherà un Focus alle 10 novità più innovative del Salone selezionate dalla redazione.

Venerdì 20 aprile sarà la volta di Superior Interiors, Speciale Design. A tre anni dal lancio sul mercato dell'edizione Made in Italy di How to Spend it, arriva, per la prima volta in Italia, in occasione della design week milanese, con una declinazione del design a tutto tondo, fortemente orientata sul lifestyle. Una selezione alta, lussuosa, attenta ai pezzi unici e al su misura. Un ingresso privilegiato del lettore con un punto di vista trasversale che riesce a far parlare di design e arredo non solo la casa, ma la moda, i personaggi, lo shopping e persino il food e la bellezza.

Radio 24 seguirà il Salone del Mobile trasmettendo ogni giorno dalla Fiera di Rho Milano all'interno dello stand Creo Kitchens, brand del Gruppo Lube (Pad. 15, Stand E25-F26), con dirette, appuntamenti e programmi speciali. In particolare: L'altro Pianeta con Laura Bettini, Tutti convocati con Carlo Genta, La prima volta con Cristina Carpinelli, Indovina chi viene a cena con Valentina Furlanetto, Due di denari con Debora Rosciani e Mauro Meazza, Effetto giorno con Simone Spetia, Essere e avere con Maria Luisa Pezzali, Radiotube di Marta Cagnola. Si concludono le dirette domenica 22 con I padriEterni di Federico Taddia e Matteo Bussola.

L'offerta informativa del Gruppo 24 ORE per il settore mondo del Design e dell'arredo, che prosegue sulle testate del Gruppo tutto l'anno, è accompagnata anche dall'offerta formativa della Business School del Sole 24 Ore, che da quest'anno si arricchisce, accanto al Master Design Management già in corso, anche della 1° edizione del Master Part Time in Interior Design realizzato in collaborazione con il nuovo magazine Superior Interiors e al via dal 15 giugno 2018 (bs.ilsole24ore.com/interior-design)

