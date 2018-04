Boccia, occorre tornare allo spirito del Dopoguerra

Negli ultimi anni «abbiamo smarrito nel nostro Paese il senso di comunità», invece dovremmo «ritornare allo spirito del Dopoguerra, in cui c'era la certezza del futuro». È uno dei passaggi del discorso che Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, ha tenuto in apertura del Sustainable Economy Forum in corso a San Patrignano, nel riminese. Il forum, alla sua prima edizione, è promosso da Confindustria e dalla Comunità di San Patrignano. In questo senso Boccia ha parlato di «soggetti diversi che si alleano per una visione comune di valori e questo significa trasformare le parole in azioni». In Italia, sottolinea, «abbiamo perso l'idea della certezza del futuro, qualcuno cavalcando ansie. In questa due giorni, invece, dobbiamo recuperare idee, progetti, proposte e capacità di ascolto per andare oltre e costruire la certezza del futuro».



Sostenibilità e responsabilità elementi trasversali della società

«Sostenibilità e responsabilità - ha osservato - non diventino questioni di moda: sono elementi trasversali alla società. Nel 2008 abbiamo capito che la crescita non era un fine ma solo la precondizione per ridurre le diseguaglianze e i divari e abbiamo capito che dietro a pensiero economico c'è un'idea di società aperta ed inclusiva, sostenibilità della finanza, economica e ambientale». San Patrignano, ha aggiunto il presidente degli industriali italiani, «oggi diventa luogo simbolo per quel recupero di senso di comunità che nel nostro Paese abbiamo un po' smarrito negli ultimi anni. San Patrignano - ha concluso Boccia - insegna tanto, è una comunità che integra, la sostenibilità e dentro San Patrignano e oggi, qui, ci sono soggetti diversi che si alleano per una comune visioni di valori».

Governo: servono alleanze, lo dice la matematica

Nel giorno in cui parte il secondo giro di consultazioni da parte del presidente della Repubblica per individuare un percorso verso la formazione di un nuovo Governo, «vorrei ricordare che in realtà ci sono partiti che hanno vinto, nel senso che hanno avuto più voti rispetto al passato ma nessuno ha vinto per governare il Paese, quindi, per fare un governo c'è bisogno di alleanze, almeno così ci dice la matematica», ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia a margine Forum.



