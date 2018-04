Sfilata di leader al Vinitaly, la trattativa per il governo passa da Verona

Domenica di intense trattative fra i partiti in vista di un inizio settimana che dovrà trovare uno sbocco allo stallo registrato fin qui sulla formazione del nuovo governo. E le trattative passano per la fiera di Verona dove, all’inaugurazione di Vinitaly, la kermesse annuale sul vino, tra stand e padiglioni regionali faranno capolino leader ed esponenti di tutti i partiti. Con un’incognita di gran rilievo: ci sarà o no un incontro pubblico fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio? I due capi politici mantengono la suspance. Ma il gesto - nella confusione di queste ore - potrebbe fornire spunti e indizi importanti per il prosieguo della trattativa.

Tutti in passerella



Il segretario leghista Matteo Salvini ha promesso di passare al Vinitaly quasi l’intera giornata (dalle 10 e 30 alle 17 e 30). E (ad uso elettorale) ha assicurato che farà visita agli stand di Molise e Friuli. Alla Fiera di Verona non gli sarà difficile incontrare la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, anche lei presente all’inaugurazione della kermesse sul vino a partire dalle 10 e 30. Alla rassegna vinicola non mancherà stamani la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, tra gli esponenti che potrebbero ricevere da Mattarella un eventuale incarico esplorativo per la formazione del governo. L’inaugurazione avrà fra gli ospiti anche il “reggente” del Pd Maurizio Martina che, in quanto ex ministro dell’Agricoltura, ha competenza con il luogo e il tema dell’iniziativa. Peraltro, nappure lui risulta estraneo ai tentativi di dar vita al nuovo governo avendo dichiarato che «il Pd non è indifferente». Ultimo, ma solo in ordine di arrivo, sarà Luigi Di Maio. Si presenterà al Vinitaly alle 14 e per tre ore e mezzo passeggerà fra gli stand con il rischio o l’opportunità di incontrare il leader della Lega Salvini.

L’incontre (in forse) Di Maio-Salvini

L’incontro pubblico fra i due leader non è sicuro. Ma questo non toglie che - al riparo da telecamere e taccuini - Di Maio e Salvini non possano incontrarsi o telefonarsi. La foto-opportunity in pubblico avrebbe però un grande valore perché certificherebbe che continua ad esserci tra Lega e M5S una vera e forte voglia di arrivare a un accordo per il governo. Al contrario, se i due leader camminassero per gli stand facendo attenzione a non incontrasi, questo proverebbe le difficoltà di dialogo e la lontananza da ogni possibile accordo.

Sul governo tutte le opzioni ancora aperte

L’attenzione sarà massima a tutte le sfumature e i dettagli delle dichiarazioni dei leader perché in queste ore si vanno definendo le posizioni dei singoli partiti. Tutte le opzioni sono in campo: il Vinitaly farà da palcoscenico alla trama che tutti gli attori politici vorranno mandare in scena.

