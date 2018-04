Casellati, mandato esplorativo per cercare una maggioranza centrodestra-M5S

Incarico esplorativo per la formazione del nuovo Governo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che dovrà riferire al presidente della Repubblica entro la giornata di venerdì. Questa la scelta di Sergio Mattarella, al termine di un faccia a faccia nello studio presidenziale al Qurinale iniziato intorno alle 11 di questa mattina. Secondo quanto comunicato dal segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, Casellati ha il compito di «verificare l'esistenza di un maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centro destra e il Movimento 5 Stelle e di un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico del presidente del Consiglio per costituire il governo».

Casellati: «Svolgerò incarico in tempi brevi»

In un brevissimo passaggio davanti ai giornalisti assiepati nella Loggia d’onore Casellati, dopo aver ringraziato il presidente garantendo il suo «spirito di servizio», ha annunciato «tempi rapidi» per lo svolgimento dell’incarico. Dopo il conferimento del mandato esplorativo, Casellati si è recata a Palazzo Chigi per un incontro con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Casellati lavorerà a Palazzo Giustiniani, dirimpetto a palazzo Madama, che ospita i senatori a vita e i presidenti emeriti della Repubblica.

Auguri e giudizi positivi da FI e Lega

Tra le prime reazioni della politica alla “missione politica” di Casellati quella del carroccio, che in una nota dell’ufficio stampa sottolinea positivamente la scelta del Colle «perché il perimetro di un governo di centrodestra-5 Stelle è esattamente quello deciso dal popolo italiano. La Lega è pronta a governare anche oggi, basta che gli altri smettano di litigare». Via twitter, la capogruppo alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini, si complimenta con Casellati , «una donna capace, competente e che saprà affrontare al meglio questo delicato

compito».

Di Maio: «Occasione preziosa per fare chiarezza»

Disco verde per Casellati anche dal M5S. «Ringraziamo il presidente Mattarella per questa occasione che sarà utile per fare chiarezza. L'Italia ha urgente bisogno di un governo del cambiamento e noi metteremo al centro dell'agenda i temi che il 4 marzo hanno portato 11 milioni a votarci», dichiara il capogruppo al Senato, Danilo Toninelli commentando la decisione del Colle di conferire il mandato esplorativo alla presidente del Senato. Ancora più chiaro il commento del capo politico e candidato premier del Movimento, Luigi Di Maio, che via Facebook parla di «occasione preziosa per fare chiarezza». Di Maio augura «buon lavoro» a Casellati e «ringrazia il presidente della Repubblica per questa decisione».

Complimenti dal @GruppoFICamera al Presidente del Senato @casellati_ per l’incarico esplorativo appena ricevuto dal… https://twitter.com/i/web/status/986545280299479041 – Mariastella Gelmini(msgelmini)

Martina (Pd): incarico pone fine ad ambiguità degli ultimi 45 giorni

Tendente allo scetticismo invece il giudizio espresso dal segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, convinto che il mandato alla presidente Casellati di verificare le condizioni per una possibile maggioranza di governo tra centrodestra e Cinque Stelle «pone fine alle ambiguità di questi 45 giorni. Altro che aspettare le elezioni regionali, ora è il momento della verità per chi dopo il 4 marzo ha pensato solo a tatticismi e personalismi».

Scenario incerto

Lo scenario che accompagna il primo pre-incarico politico deciso da Mattarella a un mese e mezzo dal voto del 4 marzo continua a essere quanto mai incerto. La presidente del Senato può contare sul giudizio positivo del leader della Lega Matteo Salvini («può fare un buon lavoro»), che proprio ieri ha fatto una chiara apertura all'ipotesi di un “terzo uomo” a Palazzo Chigi, anche un tecnico, diverso da lui e Luigi Di Maio. Apprezzamento per Casellati è stato espresso anche dalla capogruppo azzurra alla Camera, Mariastella Gelmini, anche se molti colleghi di partito avrebbero preferito tenere in serbo questa carta per un successivo tentativo. L'altro motivo di riserva in Fi verso l'incarico a Casellati è che in questa fase potrebbe non riuscire a convincere né M5s né il Pd.

M5S attendista

Dal canto suo, M5s ha fatto sapere di essere contrario all'ipotesi di un pre-incarico affidato in prima battuta al presidente della Camera Roberto Fico («sarebbe irrealistico»), posizione che quindi lascia spazio di manovra a Casellati, in qualche modo obbligata a tentare la strada dell’accordo tra M5S e centrodestra unito. Se dovesse fallire, ipotesi praticamente inevitabile visto il no dei pentastellati a Berlusconi - questo il ragionamento di alcuni deputati M5S - potrebbe entrare in campo Fico, provare a mettre d’accordo M5s e Pd o M5S e Lega. Che a quel punto, certificato il fallimento della Casellati, potrebbe sganciarsi da Forza Italia.

Segnali di possibile dialogo Pd-M5S

Da registrare, ieri, anche i primi segnali di possibile dialogo tra Pd e M5S, dopo che il reggente Dem Maurizio Martina ha annunciato la disponibilità a confrontarsi «su tre punti» del programma elettorale Pd (povertà, famiglia, lavoro), mossa che ha ricevuto il plauso dei grillini: «iniziativa utile». Non solo. Il presidente Fico ha chiesto alla Commissione speciale della Camera trattare anche il Dlgs sulle carceri, come chiesto sia dal governo che dal Pd, ma che la Lega aveva bloccato. Il guardasigilli Andrea Orlando plaude e con lui il capogruppo Pd in Commissione Francesco Boccia.

