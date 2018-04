Elezione giudice Consulta, fumata nera in Parlamento

Nulla di fatto in Aula a Montecitorio per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale da parte di Camera e Senato in seduta comune. La votazione è segreta ed avviene per schede: al termine dello spoglio, nessun nominativo ha raggiunto la maggioranza dei 2/3 dei voti necessari per fare scattare l'elezione, obiettivo oggi difficilmente raggiungibile. Potrebbe andare meglio nelle prossime votazioni: il quorum infatti scende ai tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio in poi. Nel pomeriggio si svolgerà la votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura, per i quali è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei componenti.

Alla Consulta collegio incompleto dal 2016

Per la Consulta, la posta in gioco è la ricostituzione del plenum di 15 membri, da tempo incompleto, e di eleggere un giudice di nomina parlamentare in sostituzione del penalista Giuseppe Frigo, espressione del centrodestra, che ha lasciato la Corte nel lontano novembre 2016. Una “pratica” mai chiusa, a causa del mancato accordo in Parlamento che ha mandato a vuoto molte delle convocazioni in seduta comune dell'ultimo scorcio della passata legislatura.

Due consiglieri laici per il Csm

Sul fronte Csm, il voto del Parlamento in seduta comune è necessario per per trovare i sostituiti degli ex membri del Consiglio superiore Maria Elisabetta Alberti Casellati (oggi alla guida del Senato dopo essere stata componente laica del Csm dal settembre 2014 al marzo 2018) e Pierantonio Zanettin (per varie legislature parlamentare di Forza Italia, anche lui al Csm dal fine 2014 a inizio 2018), eletto a Montecitorio alle ultime Politiche del 4 marzo.

© Riproduzione riservata