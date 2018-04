Consultazioni, secondo round: oggi Casellati incontra centrodestra unito e M5S

Ripartirà nel pomeriggio il secondo giro di consultazioni della presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, al quale ieri il presidente Sergio Mattarella ha affidato un mandato esplorativo per verificare la possibilità di formare un governo con centrodestra e M5S. Il nuovo round di incontri, spiega una nota di Palazzo Madama, inizierà alla 14.30 con la delegazione del centrodestra che si presenterà unita. Mentre alle 17.30 Casellati ha invece convocato gli esponenti del Movimento Cinquestelle. Domani mattina la presidente del Senato andrà a riferire al Quirinale. Gli incontri - si legge ancora nella nota della Presidenza del Senato - saranno a Palazzo Giustiniani, dove verrà allestita la Sala stampa a partire dalle ore 13.30.

Salvini: basta liti, vediamo se da Casellati li convinco

Da Catania, durante un incontro con i lavoratori Auchan prima di salire su un aereo per tornare a Roma, il leader della Lega Matteo Salvini fa sapere che «l'Italia non può aspettare» e che «non c'e alcuna novità: se tutti continuano a rimanere fermi sulle loro posizioni si creano situazioni che hanno risposta». «Vedo se riesco a inventarmi qualcosa di più rispetto al tanto che già come Lega abbiamo ipotizzato per fare partire un governo superando i no, i litigi e i bisticci», ha aggiunto Salvini, spiegando che «io ultimatum non ne pongo, vediamo se oggi dal presidente Casellati, insieme a tutti, riesco a convincere gli altri».

Toninelli (M5s): il Pd faccia un passo avanti. Noi mai con Berlusconi

In attesa dell'esito dei nuovi incontri, dai Cinquestelle intanto arriva una nuova "mano tesa" ai dem. «Noi parliamo solo della Lega perché il presidente Mattarella ha dato alla Casellati un mandato specifico - ha detto il capogruppo M5S al Senato Danilo Toninelli - ma noi non è che non stiamo parlando al Pd, al quale rinnoviamo la proposta di sedersi a un tavolo e scrivere un contratto di governo». «Io spero che su sollecitazione anche del presidente della Repubblica facciano un passo avanti - ha aggiunto Toninelli - se il Pd vuole realizzare un programma serio noi ci siamo, noi abbiamo il reddito di cittadinanza e loro hanno il reddito di inclusione, troviamo una via di mezzo e combattiamo la povertà». «Fosse per noi staremmo già scrivendo il contratto di governo con la Lega» ha aggiunto Toninelli, secondo il quale«domani l'ipotesi di un governo di centrodestra sarà finita definitivamente e Salvini dovrà decidere se restare aggrappato alla restaurazione o se scrivere un contratto di governo con noi». Perchè «noi non staremo mai con Berlusconi», conclude.

Martina (Pd): abbiamo sempre fatto passaggi di responsabilità

E se il presidente della Repubblica chiedesse un atto di responsabilità al Pd? «Anche in queste ore, in questi giorni, abbiamo sempre fatto passaggi di

responsabilità - ha detto il reggente dei dem Maurizio Martina. «Siamo gli unici - ha sottolineato - a essere saliti al Quirinale con delle proposte concrete. Ancora ieri abbiamo proposto tre precisi punti programmatici, concreti. Così il Pd può fare bene il suo mestiere per l'Italia». Sempre dal Pd, su Twitter il vicepresidente della Camera Ettore Rosato risponde alla "mano tesa" del pentastellato Toninelli: «Caro @DaniloToninelli non siamo la ruota di scorta di nessuno, nemmeno delle mancate vostre intese con la #Lega.Non è sufficiente sbianchettare il programma elettorale per farci dimenticare che per anni avete considerato le riforme del Pd il male assoluto».

“Caro @DaniloToninelli non siamo la ruota di scorta di nessuno, nemmeno delle mancate vostre intese con la #Lega” Ettore Rosato, Pd, vicepresidente della Camera





Toti (Lega): non c'è condizione per intesa centrodestra-Pd

Di tutt'altra opinione Giovanni Toti, presidente della Liguria e consigliere di Berlusconi, secondo il quale per un governo centrodestra-Pd «non ci sono le condizioni: gli italiani non lo hanno votato». «Credo che tutti sappiano che a votare nei prossimi due o tre mesi non si andrà visto che ci sono scelte importanti da prendere per il Paese - ha continuato Toti - magari si voterà il prossimo anno. Qualcuno a Palazzo Chigi ci dovrà andare. Un Governo c.destra- 5S ha un sapore politico che può far guardare a un orizzonte più lungo».

© Riproduzione riservata