Bardonecchia, estrema destra francese alza una barriera per fermare i migranti

Ci avevano provato l’anno scorso, senza esito, a bloccare i migranti sui barconi in arrivo dalla Libia, minacciando di intralciare con una loro imbarcazione il lavoro di salvataggio in mare delle Ong. Oggi un gruppo di un centinaio di militanti francesi dello stesso movimento di estrema destra “Generazione identitaria” (nato in Francia nel 2012 ma con filiali in tutta Europa) è tornato a farsi sentire organizzando un corteo e innalzando una recinzione al Colle della Scala, che congiunge la Valle di Susa con la francese Val de la Clarèe per chiedere «di rafforzare i controlli alle frontiere». «Closed border. You will not make Europe home. Back to your homeland. No Way» (Frontiere chiuse. Non farete dell'Europa la vostra casa. Tornate a casa vostra), si legge su un enorme striscione srotolato dai militanti sul versante ancora innevato. Il Colle della Scala è uno dei percorsi che numerosi migranti intraprendono per tentare di superare la frontiera e raggiungere la Francia.

Blitz estremisti, recinzione per stop a clandestini

In gran parte sono francesi, ma a loro si sono uniti anche attivisti giunti da altre nazioni europee. Oltre allo striscione posato sulla neve con la scritta “Closed Border” (Frontiere chiuse), i manifestanti hanno piantato nella neve una rete di plastica arancione usata normalmente per delimitare i cantieri, piazzata per simboleggiare un muro di frontiera. Hanno anche noleggiato un elicottero che ha sorvolato la zona. La protesta è a 25 chilometri da Briancon (Francia) e a 14 da Bardonecchia (Torino).

Militanti di Generazione identitaria bloccano con una rete il passaggio della frontiera franco-italiana

«Stop a tentativi di ingressi in Italia»

L’obiettivo è sbarrare la strada ai migranti clandestini. «L'operazione “Alpi” di Defend Europe è lanciata!Le nostre squadre stanno perlustrando la zona e fermeranno ogni tentativo di entrare illegalmente in Francia. Fermeremo qualsiasi tentativo di entrare in Francia illegalmente - spiega un comunicato pubblicato sul sito di Generation Identitaire - dall’estate del 2017 il flusso di immigrati che utilizzano questo passaggio continua a crescere. Il governo Macron si rifiuta di rendere sicuro il confine; gli dimostreremo che, volendo, è perfettamente possibile». Il movimento di estrema destra francese chiede «lo stop dell'immigrazione di massa e il blocco definitivo del Colle della Scala». «Quattro fascisti intendono bloccare il passaggio dei migranti al Colle della Scala. La Francia deve garantire assolutamente l'incolumità delle donne e degli uomini che stanno attraversando il colle. La situazione non è sostenibile. Solidarietà a @Rainbow4Africa e ai sindaci» è stata la controreazione su twitter l’europarlamentare dem Daniele Viotti.

Il caso politico di Generazione identitaria

Generazione identitaria è un’associazione giovanile europea di estrema destra e anti-migranti, nata «per combattere la massiccia immigrazione e l'islamizzazione dell'Europa» . L’anno scorso si è fatta notare per il progetto di bloccare i barconi di migranti che arrivano dalla Libia e impedire che le Ong li soccorrano. Eclatante il caso della C-Star, un’imbarcazione affittata con l’intenzionata di solcare il Mediterraneo centrale. Il movimento (nato in Francia nel 2012 ma con filiali in Austria, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia) si definisce apartitico ma, nel nome della difesa delle identità locali, utilizza i toni xenofobi dell'estrema destra. Il nome scelto per la campagna in mare era “Defend Europe”.

Quattro fascisti intendono bloccare il passaggio dei migranti al Colle della Scala. La #Francia deve garantire asso… https://twitter.com/i/web/status/987658541216555008 – Daniele Viotti(danieleviotti)

Il precedente caso diplomatico di Bardonecchia

Siamo a 14 km da Bardonecchia, teatro dell'incidente dello scorso 30 marzo, quando una pattuglia di doganieri transalpini entrò nei locali in uso alla ong Rainbow4Africa per costringere un migrante nigeriano a un prelievo delle urine. Un episodio diventato prima caso diplomatico con la formale protesta di Viminale («ogni sconfinamento francese dovrà essere autorizzato preventivamente») e della Farnesina, e poi trasformatosi in caso giudiziario, con i magistrati del capoluogo piemontese che hanno emesso un ordine di investigazione europeo. Le ipotesi di reato sono pronte: violazione di domicilio commessa da pubblici ufficiali, perquisizione illegale.

