Carceri, il Pd insiste: discutere riforma in Commissioni speciali

Il Pd torna alla carica sull'attuazione della riforma penitenziaria, uno dei fiori all'occhiello del Guardasigilli Andrea Orlando, in stand by da settimane per l'opposizione esplicita della Lega. Per Francesco Boccia, oggi capogruppo dem in commissione Speciale alla Camera, non c'è tempo da perdere. L'Italia, spiega in conferenza stampa a Montecitorio, «attende la riforma da oltre quarant'anni», e rischia l'ennesima censura dell'Europa sul fronte dei diritti dei detenuti, oltre a perdere un'occasione storica per abbattere il tasso di recidiva, che spiega in parte i 3 miliardi di euro l'anno necessari per mantenere il nostro sistema carcerario, costantemente a rischio sovraffollamento.

Anche la Giustizia nel “perimetro” delle Speciali

Per questo, incalza Boccia affiancato dal capogruppo della “Speciale” di Palazzo Madama, Gianni Pittella, occorre «allargare il perimetro dei temi all'attenzione delle commissioni Speciali dei due rami, inserendo la Giustizia». E, in particolare, i due decreti legislativi portanti del riassetto delle norme carcerarie promosso da via Arenula (la riforma dell'Ordinamento penitenziario, Atto del Governo n. 16, e le norme su vita detentiva e lavoro penitenziario, Atto del Governo n. 17). Provvedimenti varati dal Governo in seconda lettura già a metà marzo, ma per i quali serve l'ok del Parlamento per il varo definitivo prima che scada la delega (3 agosto prossimo).

No all’affossamento chiesto dalla Lega

A chiedere un ripensamento, sottolinea ancora Boccia, sono decine di giuristi e associazioni di volontariato in carcere, oltre al Csm e all'Unione delle Camere penali, cui si è aggiunto una settimana fa il neo presidente della Camera Roberto Fico, che ha invitato le forze politiche a correggere l'ordine del giorno deciso dalla Conferenza dei capigruppo per permettere un’accelerazioone dell'iter dei due decreti legislativi. In caso contrario, si dovrebbe attendere la costituzione delle commissioni Giustizia dai tempi assolutamente incerti. Nella scorsa legislatura «non c'erano palizzate politiche» sugli atti relativi alla Giustizia, concludono i due parlamentari, sollecitando i partiti a sostenere la richiesta di Pd e LeU (gli unici già ufficialmente a favore) di mandare in porto la riforma carceraria. Il Pd, concludono, «non intende rimanere con le mani in mano: chiederemo nuovamente ai capigruppo di poterne discutere. Il tentativo della Lega è di insabbiare questi decreti, perché impedire alle commissioni Speciali di esaminare i decreti vuol dire affossare il grande tentativo di riforma fatto dal ministro Orlando».

