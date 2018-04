Per Pd-M5S poche chance, ma il dialogo è utile in vista di un governo istituzionale

Un mandato molto ristretto, quello dato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella al presidente della Camera Roberto Fico. Volto a verificare la possibilità di un accordo di governo tra il M5S e il Pd così come il mandato dato alla presidente del Senato Elisabetta Casellati era volto a sondare solo il perimetro opposto (M5s-centrodestra). E nessuno a Largo del Nazareno se lo aspettava. Fino all'ultimo i democratici di varia declinazione erano convinti che il mandato a Fico sarebbe stato largo, per sondare cioè anche la possibilità di un accordo di governo tra il M5s e la sola Lega. Perché il forno M5s-Pd è giudicato quasi unanimemente quanto meno prematuro: con il “corteggiamento” ancora in corso tra i due “vincitori” delle elezioni del 4 marzo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, anche i democratici di non stretta osservanza renziana ritengono difficile che il confronto approdi a un esito positivo.

Renzi ancora fermo sulle posizioni del no

«Finché il M5s ha un rapporto con la Lega diventa difficile qualsiasi tipo di interlocuzione», ammetteva domenica sera il leader della minoranza interna Andrea Orlando. E financo gli scissionisti di Leu, che sarebbero favorevoli a far nascere un governo M5S-Pd con il contributo dei loro 14 deputati e 4 senatori, non vedono al momento possibilità di successo: «È arrivato il momento che il M5S la smetta con le sue insostenibili ambiguità. Non capisco sinceramente come si possa proporre un patto di governo indistintamente a chi fa i comizi con Marine Le Pen e a chi, almeno formalmente, fa ancora parte della famiglia socialista». E va da sé che Matteo Renzi, anche lui sorpreso dalla decisione del capo dello Stato di optare per un mandato così specifico in questa fase, resti fermo sulle sue posizioni del no: «Occorrerebbe convincere il 90% dei nostri parlamentari», dice ai suoi interlocutori ricordando il suo peso ancora forte nei gruppi del Pd.

Verso confronto dagli esiti imprevedibili

Ma non c'è dubbio che la mossa del Presidente costringerà il Pd a scongelarsi, entrando nel merito della trattativa sui possibili punti programmatici. A partire dal rafforzamento del reddito di inclusione varato sotto i governi Renzi-Gentiloni come misura simbolo della lotta alla povertà. Non basterà più ripetere «tocca a loro, noi siamo all'opposizione», insomma. E l'esito di un confronto che si avvia non è mai del tutto prevedibile in partenza, anche se al momento le chance che in settimana si arrivi a un governo M5s-Pd sono piuttosto basse. Il “sospetto” di Largo del Nazareno è piuttosto un altro: che alla fine si arrivi a un governo con più o meno questo perimetro ma più in là, sotto forma di un governo del presidente o istituzionale che dir si voglia. Un governo teoricamente di tutti, ma nel quale molti dem sono pronti a scommettere che alla fine Salvini non entrerà.

