Bankitalia: si allentano condizioni per il credito, più prestiti e mutui

Nel primo trimestre 2018 le banche hanno leggermente allentato le condizioni per concedere un prestito e di pari passo è leggermente aumentata sia la domanda di finanziamenti da parte delle imprese sia quella di mutui casa da parte delle famiglie. È quanto emerge dell'indagine di Bankitalia sul credito bancario (Bank Lending Survey), che per i prossimi tre mesi prevede un ulteriore miglioramento di tutte le voci.

Allentamento per le politiche di offerta

Nel primo trimestre 2018, afferma Via Nazionale, le politiche di offerta sui nuovi finanziamenti sia alle imprese sia alle famiglie per l'acquisto di abitazioni hanno registrato un lieve allentamento: la variazione dei criteri applicati per l'approvazione di prestiti e l'apertura delle linee di credito ha registrato un calo dello 0,10% nel caso delle imprese e dello 0,05% per le famiglie. Secondo le attese degli intermediari, tale andamento sarebbe confermato nel trimestre in corso.

Cresce domanda di prestiti e mutui

Anche la domanda di prestiti da parte delle imprese ha registrato un ulteriore incremento, sostenuta principalmente dalle esigenze connesse con la spesa per investimenti fissi, per scorte e capitale circolante, e dal livello ancora molto contenuto dei tassi di interesse: il rialzo è stato dello 0,15% (0,10% nel caso delle piccole imprese e 0,20% per le grandi). È moderatamente aumentata, sottolinea ancora Bankitalia, anche la domanda di mutui per l'acquisto di abitazioni da parte delle famiglie, riflettendo soprattutto il basso costo del credito (0,05%). Secondo gli intermediari la domanda di prestiti continuerebbe a espandersi anche nel trimestre in corso (+0,20% nei successivi tre mesi).

