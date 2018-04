Sanità, un quarto della spesa pagata di tasca propria dagli italiani (in aggiunta alle tasse)

Gli italiani pagano di tasca propria un quarto delle spese totali per la salute. L’ultimo rapporto di OsservaSalute riporta lo stato dell’arte della spesa sanitaria, pubblica e privata, nel senso di quanto cioè ogni cittadino spende di tasca sua per visite e cure. Nel 2016 la spesa complessiva attribuita a ogni cittadino per la salute è stata quantificata in 2.426 euro: per i tre quarti pagati dal Sistema sanitario nazionale (Ssn). Il restante quarto – che ovviamente ogni cittadino ha pagato di tasca propria – è il cosiddetto “out of pocket” e arriva a sfiorare i 590 euro. Le regioni dove i cittadini sborsano personalmente una cifra maggiore per la propria salute sono Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, dove la quota “extra Ssn supera il 30% per le prime due e lo sfiora per la terza. A chiudere la classifica la Campania con un 18% di out of pocket.

L’altalena della spesa pubblica

Nel complesso negli ultimi sei anni abbiamo vissuto due momenti: il primo, dal 2010 al 2013, che ha visto la spesa pubblica pro capite contrarsi passando da 1.860 a 1.816 euro pro capite; e un secondo momento, dal 2014 al 2016, dove la spesa pubblica ha ricominciato a crescere, seppure lentamente e con qualche riduzione rispetto a quanto preventivato a inizio triennio, portandosi nel 2016 a quota 1.845 euro pro capite.

IL TREND DELLA SPESA SANITARIA

Valori in € (Fonte: Rapporto OsservaSalute 2017, Cap. Assetto Economico Finanziario)

Aumenta l’esborso dei cittadini

Al tempo stesso la quota che ogni cittadino si è sobbarcato per visite e cure è costantemente aumentata dal 2010 al 2016, anche nel periodo in cui la spesa pubblica si contraeva, passando dai 510 euro pro capite del 2010 ai 588 euro pro capite del 2016. Ognuno di noi dunque nel 2016 ha usufruito di cure all’interno del Ssn per 1.845 euro e ha pagato di tasca propria ulteriori 588 euro.

Negli anni della crisi, a fronte di un contenimento forzato della spesa pubblica, si è aperto ancora di più il divario fra chi ha potuto optare per pagare da sé, e chi ha rinunciato alle cure. Come dichiarava l’epidemiologo Giuseppe Costa su Scienza in Rete lo scorso giugno, sono poco meno di cinque milioni gli italiani che nel 2015 hanno rinunciato a una o più prestazioni sanitarie, corrispondenti al 7,8% della popolazione.

SPESA SANITARIA PRO CAPITE

Dati in percentuale (Fonte: Rapporto OsservaSalute 2017, Cap. Assetto Economico Finanziario)

Il disavanzo regionale “promuove il Nord”

Quanto al disavanzo regionale (differenza fra costi e ricavi), nel 2016 nel centro-nord solo Liguria e Toscana non hanno raggiunto l’equilibrio economico-finanziario, mentre la situazione è opposta al Sud, con tre regioni in equilibrio: Campania, Basilicata e Sicilia. È significativo però – chiosano gli esperti nel rapporto di Osservasalute – osservare che, sebbene ancora non in equilibrio, esse hanno al momento ridotto moltissimo il proprio deficit. «Campania e Sicilia generavano dieci anni fa, insieme al Lazio, ben due terzi dell’intero disavanzo nazionale, registrando deficit pro capite, rispettivamente, pari a 130 euro e 214 euro; il Lazio stesso, del resto, ha fortemente ridotto il proprio squilibrio, risalendo gradualmente da 371 euro pro capite nel 2006 a 28 euro pro capite nel 2016».

Insomma, se da una parte i conti del Servizio sanitario nazionale «sembrano tornati per lo più sotto controllo» e anche il disavanzo sembra finalmente rallentare la sua corsa, è pure sempre vero che in questi anni una parte sempre maggiore della spesa si è spostata sulle spalle delle famiglie. Il rapporto riferisce che anche la stessa Corte dei Conti ha rilevato una diminuzione delle entrate da ticket e dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Più che il dato nazionale, a essere significative sono le differenze regionali, e il gap nord-sud che comunque rimane. Il meridione ha vissuto sia una contrazione della spesa pubblica, che una minore – seppure in crescita – partecipazione come spesa privata dei cittadini alle proprie cure.



LA SPESA SANITARIA PRIVATA

Le prime cinque regioni e le ultime cinque per spesa sanitaria privata pro capite nel 2015. Valori in €.

(Fonte: Istat)

Le dimaniche della spesa pubblica pro capite nelle regioni

Per quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica pro capite, tra il 2015 e il 2016 (ultimi due anni monitoriati) questa è̀ cresciuta in misura superiore all’1% in sei regioni: in Piemonte (+1,53%), nella Provincia Autonoma di Bolzano (+1,29%), in Veneto (+1,30%), nelle Marche (+1,42%) e in Puglia (+1,25%). Sotto osservazione, invece il caso dell’Umbria, per la quale l’Osservatorio segnala un balzo addirittura superiore al 12% ma sottolinea anche come siano in corso verifiche sui conti.

Considerando invece l’intero periodo 2010-2016, sono solo sette le regioni in cui la variazione è risultata positiva: ancora la solita Umbria, per la quale l’incremento “sub judice” sarebbe del 12,97%, la Lombardia (+1,92%), Provincia di Bolzano (+2,87%), Veneto (+1,02%), Emilia-Romagna (+2,14%), Abruzzo (+1,5%) e Sardegna (con un cospiquo +5,18%).

Quanto alle contrazioni di spesa pro capite sullo stesso arco di tempo – dal 2010 al 2016 – la sforbiciata più ingente si registra in Valle d’Aosta, con -8,35%, seguono poi Molise (-5,41%), Friuli-Venezia Giulia (-5,33%), Piemonte (-4,39%) Lazio (-4,34%), Campania (-3,61%). Seguono altre regioni con riduzioni inferiori.

Il disavanzo pro capite

Disavanzo/avanzo sanitario pubblico pro capite per regione. Valori in €

Regioni 2006 2015 2016 Piemonte 77 -1 -2 Valle d’Aosta -Vallé d’Aoste 585 200 170 Lombardia 0 -2 0 Bolzano-Bozen 590 394 437 Trento 300 -25 3 Veneto 32 -1 -1 Friuli Venezia Giulia 4 -5 -5 Liguria 59 62 45 Emilia-Romagna 72 0 -1 Toscana 28 6 24 Umbria 65 -3 -6 Marche 32 -40 -9 Lazio 371 56 28 Abruzzo 154 4 18 Molise 209 143 135 Campania 130 -8 -1 Puglia 52 13 12 Basilicata -5 13 -2 Calabria 27 30 28 Sicilia 214 -3 0 Sardegna 78 201 193 Italia 104 17 17 Fonte: MEF-RGS (2017). Il monitoraggio della spesa sanitaria. Rapporto n. 4. Roma. Anno 2017

Le dinamiche della spesa sanitaria privata

Venendo invece alla spesa sanitaria privata, emergono due aspetti che secondo gli esperti di OsservaSalute sono complementari: al sud la spesa privata è cresciuta costantemente negli ultimi 15 anni, più del resto d’Italia, anche se come valore assoluto si spende comunque meno rispetto alla media nazionale. Da una parte il dato pro capite per il 2015 (non c’è il dato per il 2016) è maggiore della media nazionale in tutte le regioni del Centro-Nord tranne Umbria e Marche; mentre è inferiore alla media nel Meridione. Tuttavia, il suo tasso medio annuo di incremento ha superato la media nazionale nel periodo 2002-2015 in tutte le regioni centro-meridionali.

Per Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, «è evidente il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale, anche nella sua ultima versione federalista, nel ridurre le differenze di spesa e della performance fra le regioni italiane».

© Riproduzione riservata