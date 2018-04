M5s, il dissenso degli elettori contro Di Maio. «Complimenti per la coerenza»

«Con il Pd non potrete fare nulla di serio per questo Paese. Voglio vedere una seria legge contro il conflitto di interessi o contro la corruzione o contro la prescrizione votata dal Pd. Svegliaaaaaa». O ancora «il Pd rappresenta il tradimento assoluto. Agli occhi del Popolo chi tradisce, oltre a proclamarsi da sé inaffidabile, è inviso ancora di più di chi pratica il malaffare». Se a essere determinante per il concepimento di un governo fosse la cosiddetta “base”, quella fatta di iscritti e simpatizzanti che nelle ultime ore stanno riversando sul blog delle Stelle i propri altolà per il dialogo inaugurato dal leader con il Pd, molto più di un dubbio sorgerebbe. Generalmente non dà affatto l’impressione di piacere al popolo pentastellato l'ipotesi di un accordo tra due forze che in pratica da sempre si sono battute, in modo aspro, diretto, viscerale come solo gli antagonismi politici spesso fanno, al netto di (poche) eccezioni che spingono invece al realismo.

«Complimenti per la coerenza»

«Cari Di Maio Grillo, Casaleggio, Di Battista, ecc. ecc. se contribuite alla realizzazione di una tale operazione porterete alla catastrofe il Movimento 5S. Rendetevi conto che così la pensa il 90% del nostro elettorato» suggerisce un messaggio in rete. Un altro elettore segnala che «se volete impoverire ulteriormente il popolo riportate al governo il Pd!» e «No! No! No!Nessun accordo con il Pd! Luigi hai gestito in modo pessimo le trattative!». Passando ai social la musica non cambia poi di tanto. Attraverso il reggente Maurizio Martina i dem fanno fatto sapere di essere disponibili al dialogo ponendo come condizione irrinunciabile la chiusura ufficiale di ogni canale di dialogo con Matteo Salvini. Cosa subito avvenuta, per bocca di Di Maio, al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Fico. «No a Berlusconi perchè condannato e sì al Pd che di indagati, imputati e condannati ad oggi ne ha a centinaia ? Complimenti per la coerenza ma soprattutto per il “rispetto” che state dimostrando nei riguardi di milioni di elettori italiani che lo scorso 4 marzo hanno scelto di essere governati dal centrodestra e/o dai 5 stelle ma che soprattutto hanno chiaramente fatto comprendere di non voler più essere governati dal Pd».

«Con chi si dovrebbero alleare?»

Ma voci isolate non mancano qua e là, tra un post colorito di che sente aria di tradimento e chi scommette che alla fine, guardando agli ostacoli, niente si farà e ognuno per la sua strada. «Ma chi critica anche solo la possibilità di fare un governo con il Pd capisce quali sono i numeri in Parlamento? Capisce come si forma una maggioranza in un sistema proporzionale? Con chi si dovrebbero alleare?». La logica del proporzionale purtroppo non si attaglia molto ai duri e puri.

