Modificare il 730? Il percorso guidato e i rischi voce per voce

Da mercoledì 2 maggio scatta la possibilità di accettare, modificare e trasmettere la dichiarazione precompilata dall'agenzia delle Entrate. Chi sceglierà il «fai-da-te» potrà contare sulla compilazione assistita, una nuova modalità con cui il sistema di fatto condurrà il contribuente a modificare singole spese. Proprio per questo, oltre a spiegare passo per passo i tre percorsi a disposizione del contribuente, Il Sole 24 Ore propone lunedì una check-list con tutte le voci da controllare sul 730, evidenziando per ciascuna le principali criticità e il livello di rischio (alto, medio o basso) su possibili errori. Una panoramica che spazia sui dati più rilevanti riportati dalle Entrate come le spese mediche, quelle per la scuola e l'università, i bonus per i lavori in casa, quelli per gli asili nido, i contributi per le colf e previdenziali, i premi assicurativi, le locazioni e gli interessi sui mutui. Uno strumento utile per affrontare con maggiore serenità l'appuntamento 2018 con il Fisco.

Tutti i bonus per i lavori del condominio

L'Esperto Risponde in edicola lunedì con Il Sole 24 Ore passa in rassegna tutte le detrazioni fiscali per lavori in condominio. Dalle opere per mettere in sicurezza gli stabili in area sismica a quelle di riqualificazione energetica. Dal bonus verde al nuovo superbonus per lavori che siano insieme antisismici e di riqualificazione energetica. Fino alla cessione delle agevolazioni. Focus anche sulle maggioranze necessarie per l'approvazione di tali lavori in assemblea.

Concorsi pubblici, che cosa cambia nello Stato e negli Enti locali

Obbligo per le amministrazioni statali ed “invito” a quelle regionali e locali a concorsi unici ad aderire al portale nazionale e a formare albi dei componenti delle commissioni tra cui scegliere con sorteggio. Sono queste le scelte di maggiore rilievo contenute nelle Linee guida sui concorsi pubblici e sulla pianificazione dei fabbisogni di personale che sono state predisposte dal ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione. Dopo il parere positivo della Conferenza Unificata, stanno per essere emanate una volta superato l'ultimo passaggio in Corte dei conti.

Perimetro più ampio per i “gravi difetti” nelle costruzioni

Anche delle piccole fessure nell'intonaco esterno di un edificio possono essere classificate come grave difetto costruttivo. La Cassazione sta rendendo sempre più estesa l'area dei gravi difetti che fanno scattare la responsabilità aggravata dell'appaltatore, in base all'articolo 1669 del Codice civile.

