Renzi fermo sul no, Pd alla «conta» in direzione

Nel Pd le parole di Luigi Di Maio sulla necessaria discontinuità rispetto ai governi di questi anni (Jobs act, Buona scuola, grandi opere... ) non sono piaciute per niente. Non solo, e va da sé, ai renziani doc ma neanche a chi in queste ore si sta spendendo per trovare una posizione comune tra l’apertura al dialogo del segretario reggente Maurizio Martina e il fermo “niet” dell’ex segretario Matteo Renzi, che almeno sulla carta controlla i numeri nei gruppi parlamentari e negli organismi dirigenti del partito. Il coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, il capogruppo alla Camera Graziano Delrio: tutti i pontieri ammettono che le parole di Di Maio non aiutano, e che in queste condizioni è difficile anche avviare il confronto.

Eppure il convincimento che comunque il Pd non può arroccarsi su un no a prescindere comincia a farsi strada anche nella cerchia renziana. «Non possiamo rifiutare di sederci al tavolo», è la considerazione che fanno in molti. Pesa il pressing del Capo dello Stato Sergio Mattarella, pesa il timore che esaurito questo tentativo non restano che le elezioni (a questo punto comunque in autunno, visto che la finestra per votare a giugno si chiude a fine mese). Per questo si lavora a un possibile compromesso per evitare una conta lacerante in direzione, convocata per il 3 maggio: ci sediamo al tavolo ma a partire dai 100 punti del programma del Pd. Un modo per trattare al “rialzo”, per usare le parole di Di Maio.

Il punto è che Renzi, che resta contrario all’ipotesi di un governo M5s-Pd che snaturerebbe l’identità del Pd, ritiene pericoloso anche il solo sedersi al tavolo con i pentastellati: «Hanno solo voglia di andare al governo a spese nostre - è il ragionamento dei renziani doc, che parlano di opa esterna sul Pd - e per raggiungere questo obiettivo diranno di sì a tutte le nostre condizioni». L’ex segretario e i suoi sono poi convinti che il forno tra M5S e Lega non sia affatto chiuso e potrebbe riaprirsi all’indomani delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Come ieri ha maliziosamente fatto intendere lo stesso Matteo Salvini («spero che la telenovela tra Renzi e Di Maio non duri troppo, io non chiudo al M5s»).

Ad ogni modo manca una settimana alla direzione, e di questi tempi è un’era geologica («da qui al 3 maggio ne passa di acqua sotto i ponti», avverte Guerini). Delrio, pur non essendo contrario a sedersi al tavolo, si dice convinto che un passo del genere va fatto con tutto il Pd e non con una maggioranza risicata in direzione. E il capogruppo dem resta comunque convinto che andrebbero sentiti anche gli iscritti. Insomma, non è detto che alla fine la tanto evocata «conta» ci sarà davvero. Intanto il segretario reggente Martina, capofila dei “dialoganti” assieme al ministro Dario Franceschini, uscendo dall’incontro con Fico stressa un po’ gli spiragli parlando di «passi avanti importanti». Ma, tenuto d’occhio dai renziani Andrea Marcucci e Matteo Orfini, precisa subito dopo: «Deciderà la direzione il 3 maggio». E dopo la direzione, nello schema dei renziani, sarà la volta dell’assemblea nazionale per avviare il percorso congressuale. Nel qual caso le liste elettorali, se si andrò a elezioni anticipate, saranno sotto il controllo del presidente Orfini e non più del reggente Martina.

