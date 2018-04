Per il referendum del Pd serve il sì della direzione

Un referendum interno sul dialogo con gli ex arci-nemici del Movimento 5 Stelle? L’idea che circola da qualche giorno negli ambienti del Partito democratico («dobbiamo senz’altro coinvolgere la nostra gente in qualunque

scelta» aveva detto giorni fa Piero Fassino) è stata rilanciata dal segretario reggente Maurizio Martina. Lo Statuto del Pd attribuisce proprio al leader la possibilità di indire la consultazione. Nel caso di Martina, però, subentrato a Matteo Renzi dopo le sue dimissioni, la “reggenza” escluderebbe questa facoltà.

L’organismo titolato a sottoporre agli iscritti il quesito (dialogo sì, dialogo no) resta perciò la direzione. Dove, però, serve il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’organismo - che si riunirà mercoledì - conta 210 membri: quelli considerati fedeli alla linea dell’ex segretario Matteo Renzi (contrario a un confronto con i pentastellati) sono oltre la metà (130). Un veto dell’ex premier sarebbe perciò determinante. Ci sarebbero altre due vie per celebrare la consultazione: la richiesta del 30% dei componenti l’Assemblea nazionale o del 5% degli iscritti. Procedure troppo lunghe rispetto ai tempi imposti dalla crisi post-elezioni.

Spetta sempre alla direzione varare il regolamento che deve essere approvato con il sì della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Anche in questo caso, perciò, sarebbe determinate la posizione dei renziani. Un dettaglio non da poco. La decisione, infatti, riguarda aspetti decisivi di un eventuale referendum sull’avvio della trattativa con M5S in vista di un governo insieme: solo consultivo (e quindi con esito non vincolante) oppure deliberativo? Aperto a tutti gli elettori (come vorrebbe Andrea Orlando) o riservato ai soli iscritti (come potrebbe concedere al massimo Renzi)?

Schierati per il referendum sono i giovani democratici. «In queste settimane - ha detto il segretario dei democratici junior Mattia Zunino al Fatto quotidiano -tutti credono di poter interpretare il pensiero della base del nostro partito ma in realtà l’unico modo per verificare davvero cosa ne pensano gli elettori è fare un referendum sul contratto, come accaduto in Germania».

