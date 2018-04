Friuli-Venezia Giulia, perché il voto di oggi è diventato così importante

Oggi è il giorno delle urne per il Friuli-Venezia Giulia, chiamato a rinnovare il suo consiglio regionale dopo cinque anni di amministrazione dell'attuale deputata Pd Debora Serracchiani. In palio ci sono 50 seggi nella Regione e diverse conseguenze su scala nazionale, dove il risultato potrebbe smuovere (o almeno influenzare) le trattative per la formazione del governo. La vittoria del candidato leghista Massimiliano Fedriga, dato per iper-favorito rispetto a Sergio Bolzonello (centrosinistra, ex numero due di Serracchiani in regione) e Alessandro Fraleoni Morgera (Cinque stelle), fornirebbe al leader del Carroccio Matteo Salvini un peso specifico maggiore nella guida della coalizione formata insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia. In realtà il ruolo di Salvini non è mai apparso del tutto in dubbio, ma potrebbe rinforzarsi dopo i dissapori con l'alleato Silvio Berlusconi (contrario a qualsiasi apertura ai grillini, a sua differenza).



Ma è così sicuro che vinca Fedriga?

Tutto sembra andare in questa direzione. Secondo un sondaggio condotto da Demopolis, un istituto di ricerca, il candidato leghista potrebbe oscillare addirittura fra il 45 e il 51% dei consensi. Dato che, tutto sommato, non sembra neppure così vistoso rispetto al 43% ottenuto dal centrodestra alle Politiche del 4 marzo. Sempre secondo Demopolis, sia Bolzonello che Morgera si muovono tra il 20 e il 28% circa. Va detto che i Cinque stelle non sono mai riusciti a “sfondare” particolarmente nella Regione, ma Bolzonello potrebbe scontare il fatto di essere percepito come un elemento di continuità rispetto a precedenti esperienze di governo nella regione. A questo punto il problema diventa del Pd: un'altra debacle, con Bolzonello superato da Morgera, indebolirebbe ulteriormente il partito nei negoziati in corso con i Cinque stelle.



Cosa significherebbe una vittoria per Salvini? E per il governo?

Dal punto di vista del peso politico, il successo di Fedriga consegnerebbe a Salvini il terzo presidente di regione nel “suo” Settentrione: sono già leghisti Luca Zaia (eletto due volte in Veneto) e Attilio Fontana (fresco di vittoria in Lombardia contro il candidato Pd Giorgio Gori). Ai due si potrebbe aggiungere anche Giovanni Toti, presidente della Liguria, rappresentante dell'ala di Forza Italia più sensibile a intese con Salvini e la destra in generale. Il segretario del Carroccio sancirebbe, così, un ulteriore sorpasso nel voto “moderato” a danno di Forza Italia, già scavalcata in diverse province del Nord in occasione delle politiche. Al di là delle ricadute nazionali, il partito di Salvini confermerebbe il suo appeal su regioni con un buon tasso di crescita economica e una certa vitalità imprenditoriale.



Quanto vale il Friuli-Venezia Giulia a livello economico?

Secondo dati della Regione, su base Istat, il Pil del Friuli-Venezia Giulia valeva circa 33 miliardi di euro a prezzi costanti nel 2015. Nel 2017, stando ai dati di Ires Fvg, le esportazioni sono cresciute del 12,1%, al picco di 14,9 miliardi di euro. Con le dovute proporzioni (il Pil della Lombardia vale, da solo, 10 volte di più) si parla di un aumento che “raddoppia” l'aumento di vendite all'estero nel Nordest, pari a +6,6% . Allungando lo sguardo a ritroso, dal 2013 all'anno scorso, l'export risulta cresciuto del 30%, favorito dai boom di cantieristica (+211% dal 2013, grazie alla crescita delle commesse), siderurgia (+45%) e distretto del mobile (+15%). Bene anche il turismo: 2,3 milioni di arrivi e otto milioni di presenze nel 2016. La lista delle grandi aziende locali spazia da Fincantieri (Trieste) alla siderurgia di Danieli (Buttrio, in provincia di Udine), arrivando al caffè di Illy (Trieste) e alla filiera dell'enogastronomia, dai prosciutti di San Daniele alle cantine vitivinicole.



I nodi sospesi, dalle «Uti» alla sanità

Le statistiche economiche non escludono, ovviamente, una serie di nodi capaci di mettere alla prova il (probabile) vincitore delle elezioni. La Regione si sta misurando con una serie di questioni aperte, particolarmente delicate dal punto di vista amministrativo. Un esempio è la polemica sulla riforma delle cosiddette Uti: le 18 «Unioni territoriali intercomunali» che sono subentrate nel 2014 alle quattro province storiche (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine), in anticipo di un paio di anni rispetto alla soppressione delle province in blocco. Il riassetto non è stato accolto di buon grado da parte degli amministratori, con diversi casi di uscita dalla Uti di designazione (anche nel caso di comuni di rilievo come Monfalcone e Grado) e polemiche sull'efficacia della riforma, accusata di creare confusione su competenze e distribuzione delle risorse.

Altro nervo scoperto è la riforma sanitaria, non a caso cavallo di battaglia di Fedriga in campagna elettorale. In questo caso si parla della legge firmata da Serracchiani e l'assessore alla Salute Sandra Maria Telesca nel 2014, incentrata sulla riduzione del numero di aziende sanitarie e l'accorpamento delle stesse con gli ospedali, in un'ottica di «semplificazione» dei servizi. L'opposizione ha sempre contestato la legge e nel febbraio di quest'anno, a fine mandato di Serracchiani, è arrivato anche uno scontro costituzionale con la Corte dei conti, che ha messo in evidenza alcune “debolezze” nell'impianto della legge. Senza dimenticare la questione generazionale: una città come Trieste “vanta” l'età media più anziana di Italia.

