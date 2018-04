Friuli, quanto pesa la vittoria del centrodestra sul futuro Governo

Il risultato era scontato. Ma le dimensioni della vittoria del centrodestra e soprattutto della Lega, parallelamente al crollo del M5s vanno ben oltre i confini friulani e giuliani assumendo un rilievo di carattere nazionale. Il partito di Luigi di Maio non potrà non tener conto del verdetto che suona come una bocciatura della strategia portata avanti dai pentastellati in queste settimane. Una parte rilevante dei suoi elettori delle politiche o ha preferito restare a casa o ha scelto di votare per altre forze politiche e presumibilmente per il suo principale competitor, ossia la Lega di Matteo Salvini.

M5S in caduta libera

Un responso che in parte era già emerso in occasione delle regionali del Molise la settimana scorsa,dove il M5S era uscito sconfitto nonostante il 4 marzo avesse sfiorato il 45% dei consensi. Ora ci risiamo. E il dato è ancora più eclatante perché in meno di 2 mesi i grillini in Friuli Venezia Giulia sono passati dal testa a testa con la Lega a quello con Forza Italia. Oggi infatti sono solo il quarto partito, con poco più del 12%, superati non solo dal Pd, che tutto sommato ha mantenuto i consensi delle politiche, ma anche dal partito di Silvio Berlusconi. E anche questo è un dato che merita attenzione.

Exploit della Lega, ma avanza tutto il centrodestra

Contrariamente a quanto molti immaginavano, Fi non è stata ulteriormente cannibalizzata dalla Lega, anzi ha lievemente migliorato la sua performance (almeno in termini percentuali) rispetto a 2 mesi fa. Lo stesso vale per Fdi. Un risultato che porta così l’intera coalizione di centrodestra abbondantemente sopra il 50% dei consensi. Insomma, è la vittoria di Salvini ma anche di Berlusconi e Giorgia Meloni. Certo resta un dato regionale. Ma che conferma, anzi rafforza, il ruolo di vincitore del centrodestra unito guidato dalla Lega di Matteo Salvini che rispetto alle politiche qui è cresciuta di circa 8 punti superando il 30%. Un ruolo che con l’implosione anticipata dell’intesa M5S-Pd riprende ancora più vigore anche in chiave nazionale per la formazione del governo e di cui tutti, ma proprio tutti, anche al Quirinale, dovranno tener conto.

