Martina dopo lo stop di Renzi al M5s: così è impossibile guidare partito

Che il reggente del Pd Maurizio Martina, fosse adirato per l’intervista di Matteo Renzi a “Che tempo che fa”, nella quale l’ex segretario dem ha chiuso senza mezzi termini a un governo Pd-M5S («incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a governo Di Maio no»), era cosa nota. La novità è l’odierna dura presa di posizione di Martina, favorevole invece a un confronto programmatico con il M5s per verificare gli spazi (sia pur angusti) di un’intesa. Non fa riferimento esplicito a Renzi. Ma è a lui che si rivolge quando dice: «Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l’estinzione e un distacco sempre più marcato con i cittadini e la società. Continuo a pensare che il Pd abbia innanzitutto bisogno di una vera ripartenza su basi nuove».

Martina: servirà discussione franca in direzione

Doveva essere infatti la direzione dem di giovedì il luogo nel quale discutere e votare la posizione ufficiale del Pd sull’ipotesi di un governo M5s. L’uscita di Renzi, che ancora ha la maggioranza in Direzione, sembra invece depotenziare il dibattito. Mentre invece «servirà una discussione franca e senza equivoci - avverte Martina - perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema». «Incontrarsi con Di Maio si può, votare la fiducia a un governo Di Maio no. Chi ha perso non può governare», è stata la sentenza che Renzi, ospite di “Che tempo che fa” ha recapitato al leader pentastellato. Cuasando la contro-reazione di Di Maio: «Renzi nel Pd decide ancora tutto con il suo ego smisurato. Noi ce l'abbiamo messa tutta per fare un governo nell'interesse dei cittadini. Il Pd ha detto no e la pagheranno».

Franceschini: Renzi irrispettoso, ora chiarimento

L’uscita di Renzi non è per niente piaciuta neppure a Dario Franceschini : «È arrivato nel Pd il tempo di fare chiarezza. Dalle sue dimissioni Renzi si è trasformato in un Signornò, disertando ogni discussione collegiale e smontando

quello che il suo partito stava cercando di costruire. Un vero leader rispetta una comunità anche quando non la guida più» ha scritto il ministro su twitter.

Cuperlo: Renzi doveva parlare in Direzione

Il leader di SinistraDem Gianni Cuperlo, intervistato a Radio Capital, ha fatto presente che «Renzi, come senatore, ha diritto di esprimere la sua opinione. Ma dopo risultato disastroso del 4 marzo non è stata fatta una discussione, si sarebbe dovuta convocare la Direzione tre o quattro volte e discutere insieme e invece si è rimosso tutto. Vedendo ieri Renzi sono rimasto dispiaciuto - ha aggiunto -, quella discussione andava fatta in Direzione, invece commentiamo una intervista attesa come una partita di calcio, ma così un partito si spegne». Renzi, ha attaccato Francesco Boccia, «è fermo al 4 dicembre del 2016. Facciamo decidere al partito, altrimenti i deputati sembrano soldatini».

La legislatura costituente di Renzi

Le parole “tranchant” di Renzi sul governo M5s-Pd hanno fatto molto irritare i “governisti” del Pd, anche perché sembrano evocare un eventuale accordo come frutto di “caminetti” che vogliono «spartirsi poltrone da sottosegretario e avere posti nel cda». Ma l'ex leader non sembra curarsene: se Martina vuol sedersi a fare un confronto in streaming con Di Maio faccia pure, ma l'unico governo che i Dem potrebbero sostenere, afferma, è uno in cui M5s e Lega si facciano promotori di una stagione costituente, per tornare al voto “tra un anno o due”. La proposta di Renzi non riguarda certo la riproposizione della riforma bocciata dagli italiani con il referendum del 4 dicembre, che comprendeva anche la riscrittura del Titolo V, ma si limita, come anticipato dal Sole 24 Ore, al superamento dell’anomalia del bicameralismo paritario lasciando ai due partiti “vincitori” l'onore e l'onere di una proposta alla quale il Pd darebbe il suo appoggio con l'obiettivo di ridisegnare il campo di gioco comune.

