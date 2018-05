Direzione Pd ad alta tensione: al centro equilibri interni e dialogo con M5S

Ore decisive in casa Pd per capire il posizionamento del partito nello stallo politico seguito al voto del 4 marzo. Alla Direzione nazionale dem, convocata alle 15 nella sede di via del Nazareno a Roma andrà in scena il braccio di ferro tra renziani e non renziani sull'ipotesi di procedere o meno al dialogo con i Cinquestelle, dando mandato al segretario reggente Martina di parlare con Luigi Di Maio per un eventuale Governo Pd-M5S. I primi schierati nettamente contro - come ha preannunciato domenica sera ospite da Fazio l'ex segretario Matteo Renzi - i secondi sono favorevoli almeno a “vedere le carte” dei grillini.

La linea dei renziani

Ma al centro della riunione sarà in realtà il peso effettivo dei renziani nel partito e nei gruppi parlamentari, che rimane forte. Alla vigilia, un documento promosso dal renziano Lorenzo Guerini (in sintesi, no al Governo Di Maio o Salvini, sì a lavorare insieme sulle regole del gioco, no a polemiche inutili e soprattutto no alle conte interne al partito) è stato firmato da molti membri della Direzione e parlamentari dem (77 su 111 alla Camera, 39 su 52 al Senato). «Chiederemo il voto su un documento che affermi il No a Salvini e No a Di Maio. Voteremo sicuramente tutti anche la fiducia a Maurizio Martina fino all'assemblea»

che dovrà essere convocata per decidere se eleggere un segretario o indire il congresso, fa sapere l’entourage dell’ex premier, che è convinto di poter contare su 120 membri della Direzione contro 80.

Non renziani: indispensabile rinnovo della fiducia a Martina

Opposta la linea dei non renziani, che comprende varie componenti come Area Dem (guidata da Franceschini) o Sinistra è cambiamento (Martina) e quelle che si riconoscono in Andrea Orlando, Michele Emiliano, o Walter Veltroni. Franceschini in particolare, considerato vicino al Colle, considera irrinunciabile un voto in Direzione che riaffermi la fiducia al segretario reggente Maurizio Martina, in vista di una fase politica delicata, con le nuove consultazioni sul governo in programma lunedì al Quirinale. A pesare in modo decisivo, in caso di voto, potrebbero essere i “governisti” di basso profilo, in particolare alcuni esponenti del governo uscente (come Marianna Madia, Marco Minniti e lo stesso Paolo Gentiloni) e alcuni amministratori locali dem (come Sala e Orlando), che potrebbero optare per un sostegno alla linea “dialogante” con i 5 Stelle.

© Riproduzione riservata