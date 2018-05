Ogni dollaro investito in tecnologie 4.0 ne genera due di utili

Investire nelle tecnologie digitali dà slancio alla produttività e agli utili. E le aziende che scelgono di farlo su più tecnologie - robotica, intelligenza artificale, big data, Iot - incasseranno due dollari a fronte di uno investito. A raccontare i vantaggi e i rischi - in particolare quello legato a una difficile rincorsa per le Pmi nella svolta digitale - è il rapporto «Massimizzare il rendimento sugli investimenti digitali» del World Economic Forum in collaborazione con Accenture. Che prevede fino al 2020 una crescita del 13% all’anno delle spese in nuove tecnologie, per la cifra iperbolica di 2.400 miliardi di dollari l’anno.

Dallo studio - che si basa su 16mila aziende in 14 settori - emerge che i vantaggi variano a secondo del tipo di industria e della tecnologia utilizzata. Tra quelle analizzate dalla ricerca, i maggiori ritorni sono offerti dalle “tecnologie cognitive” e cioè l’intelligenza artificiale e i big data, che generano 1,90 dollari per dipendente per ogni dollaro investito. A seguire le tecnologie mobile e social media - 1,8 dollari in utili per ogni dollaro investito -, la robotica (1,5 dollari di ritorno) e l’Internet delle cose (Iot) con 1,2 dollari di revenue. Ma è la combinazione di investimenti in più tecnologie a portare un maggiore aumento della produttività e dei ricavi con 2,2 dollari di ritorno a fronte di un dollaro investito. Lo studio prevede poi che la crescita maggiore degli investimenti premierà nei prossimi anni il settore dell'internet delle cose (tra i segmenti tecnologi più maturi), che nel 2020 rappresenterà circa il 42% della spesa totale, cioè all’incirca mille miliardi di dollari. Gli investimenti in social e mobile media dovrebbero invece restare stabili, il che ridurrà la loro porzione dal 35% al 25% del totale degli investimenti.

I guadagni non sono però distribuiti uniformemente: a guidare la crescita legata a questi investimenti è il 20% delle aziende al top per produttività e questo comporta secondo il Wef il rischio di una «disparità industriale», con la creazione di un piccolo gruppo di «leader industriali» e con il resto dell'economia, in particolare le Pmi che sono la spina dorsale del sistema produttivo di molti Paesi a cominciare dall’Italia, in ritardo rispetto al plotone di testa. A fare la differenza è poi il settore di appartenenza delle imprese: in generale sono le industrie più “pesanti” ad avere i maggiori ritorni dall’utilizzo delle tecnologie digitali rispetto alle industrie “leggere”. I rendimenti più elevati sono stati infatti registrati delle aziende nella chimica e nei materiali avanzati, con un Ebitda aggiuntivo del 160% per dipendente per le aziende leader che investono nelle nuove tecnologie e del 120% per il resto del settore, quelli che vengono definiti i «followers». Nel comparto dei servizi professionali gli incrementi sono stati dell’80% e del 40% rispettivamente. Le industrie pesanti, inoltre, mettono a segno i ritorni maggiori dagli investimenti in robotica (90%), mentre le aziende orientate ai servizi (cioè le imprese “leggere”) traggano vantaggio soprattutto dal ricorso alle tecnologie legate ai social media, con un ritorno del 70 per cento.

