Toninelli (M5S): «No a Mattarella e voto subito»

Nessuna apertura dal M5S al capo dello Stato, Sergio Mattarella, che lunedì consulterà i partiti per capire l'appeal di un governo “neutro”, con un programma minimo che si occupi di legge di bilancio e Ue. A dirlo a “Radio Anch'Io” (Radio 1 Rai) è il capogruppo a palazzo Madama, Danilo Toninelli che boccia senza appello «i governi tecnici, di tregua, di transizione, del presidente». Se quello che si prospetta «è un governo tanto per fare e tirare a campare con dentro Renzi e Berlusconi non so cosa direbbero i cittadini fuori. Non permetteremo di continuare a distruggere il Paese». Quindi meglio il voto immediato.

L’errore di non avere spiegato il contratto di Governo

Tra gli errori del M5S in questa fase di stallo politico Toninelli cita in particolare il contratto di governo che «non abbiamo saputo spiegare», ma che avrebbe potuto portare a un accordo con la Lega o con il Pd. «Una cosa rivoluzionaria», secondo il capogruppo M5S, da non scambiare con «un tentativo di alleanza», che avrebbe snaturato il Movimento. «Non sono neanche venuti al tavolo a parlare perché chi fa politica da sempre era di fronte a una cosa nuova, una promessa messa per iscritto e da realizzare - conclude -. A chi non ha mai concretizzato una promessa elettorale questo era insopportabile».

Di Maio: voto a giugno, impossibile rifare legge elettorale

Toninelli, fedelissimo di Di Maio, rilancia in pratica la linea già indicata dal capo politico del Movimento e ribadita oggi. «Berlusconi e Renzi sono d'accordo. Ora sarà Salvini a decidere se aiutarli o meno a fare un governo contro di noi. Stanno già cercando il pretesto, le riforme o una nuova legge elettorale. Ma una nuova legge non si può fare, ci infileremmo in un inferno. Bisogna tornare al voto, il 24 giugno», spiega Di Maio intervistato dal Fatto Quotidiano, minacciando l'ostruzionismo parlamentare del M5S. No quindi «a un nuovo Nazareno, magari con Giorgetti (esponente della Lega, ndr) premier». «E sarebbe ancora peggio un governo di scopo, di tregua o con qualsiasi altra formula: se con 120 parlamentari abbiamo fatto perdere la metà dei voti al partito di governo, con 338 eletti non gli faremmo passare neanche un provvedimento», promette il candidato premier M5S.

Orfini (Pd): disponibili a governo di responsabilità nazionale

A conferma delle baratro politico che divide ormai M5S e Pd, ribadito ieri dal voto compatto della Direzione dem, dal presidente Pd Matteo Orfini arriva oggi la disponibilità del partito a un «governo di responsabilità nazionale» cui guarda il Quirinale. «È chiaro che noi non possiamo far parte di un governo politico con il Movimento Cinque Stelle o con Salvini e il centrodestra perché sarebbe incompatibile con quello che è il Pd», spiega Orfini ai microfoni di Agorà (Rai 3). Alla domanda su un eventuale appoggio a un ipotetico governo di tregua, guidato dal leghista Giorgetti, Orfini precisa: «Ovviamente non lo appoggeremmo, un governo Giorgetti sarebbe un governo politico di centrodestra».

© Riproduzione riservata