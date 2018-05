Stallo M5s-Centrodestra. Mattarella pronto ad un governo di tregua o al voto a luglio

Consultazioni, tra M5s e centrodestra è ancora muro contro muro. La situazione politica non pare sbloccarsi. Non a caso ambienti del Quirinale fanno trapelare informalmente che, in mancanza di un accordo di maggioranza, il Colle sarebbe comunque intenzionato a dar vita a un governo di “tregua” . In caso di mancata fiducia, porterebbe il Paese al voto a luglio. Matteo Salvini, segretario della Lega, avrebbe anche individuato la data: «Sto provando fino all'ultimo a dare un Governo a questo Paese. Se ci riesco, ne sono felice, altrimenti l'unica strada è il voto. Io penso che la data dell'8 luglio sia quella piu' netta, vicina ed efficace», spiega ai cronisti alla Camera dopo aver incontrato il leader del M5s Luigi Di Maio. Che, a sua volta, indica la stessa data per le urne: «Senza un Governo politico la possibile data per votare è l'8 luglio».

In alternativa, il governo di tregua potrebbe fare la manovra finanziaria per poi arrivare allo scioglimento delle Camere a fine anno e quindi al voto. L'ipotesi di fare la manovra, dilatando lo scioglimento, potrebbe concretizzarsi anche in assenza della fiducia ma con una mozione di tutti i partiti sul punto. Non solo. Secondo voci di corridoio, non sarebbe l'attuale premier Paolo Gentiloni a guidare questo tipo di governo neutro. Una posizione di coerenza con il ruolo di arbitro imparziale.

Di Maio ribadisce il no ad esecutivi tecnici

«Oggi siamo in un'altra fase e io ho detto, ma su questo punto la Lega lo sapeva già, che io sono disponibile a scegliere con Salvini un premier terzo che possa rappresentare un contratto di governo con reddito cittadinanza, abolizione della Fornero, e una serie di misure anticorruzione». Ad aprire la giornata terminale delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivate al terzo giro dopo i tentativi andati a vuoto nel corso delle ultime settimane, è il capo politico del M5S Luigi Di Maio. Ribadita l’intenzione di non voler dar vita ad esecutivi tecnici l’unico scenario da prendere in considerazione resterebbe, per Di Maio, quello ormai puramente teorico con il Carroccio («nel ragionare con la Lega di Salvini, io non sono mai stato un impedimento alla firma del contratto»).

Centrodestra unito, mandato a noi

Ma il centrodestra dal canto suo non intende cambiare linea e chiede al presidente della Repubblica il mandato per andare in Parlamento e verificare i numeri di una maggioranza. È la decisione maturata nel corso del vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, poco prima di salire al Colle per le consultazioni. Scelta espressa in seguito, a viva voce, al Capo dello Stato. «Confidiamo che il presidente della Repubblica ci dia modo di trovare una maggioranza, che contiamo di poter trovare mettendoci in campo personalmente perché stanti così le cose la nostra coalizione rappresenta l'ambizione e la speranza di 60 milioni italiani. Confidiamo di poterci mettere

nelle prossime ore finalmente a lavoro», dice Matteo Salvini a nome della delegazione del centrodestra al termine del colloquio.



Martina: stop al gioco dell'oca, supporto al Colle

Spazi di accordo non sembrano dunque plausibili dopo l’offerta in extremis di Luigi Di Maio. Come noto, l’unica condizione posta al tavolo è stata l’assenza dall’eventuale esecutivo di Silvio Berlusconi riuscito sinora nella non facile impresa di tenere compatto il proprio fronte (fuori discussione un appoggio esterno degli azzurri) senza cedimenti di sorta. Dunque tutto fermo. Perché non è un mistero che la Lega abbia detto chiaramente no a un governo del presidente e l'alternativa a un esecutivo politico con i pentastellati rimane soltanto il voto.

«No a incarichi al buio, no a trasformismi, a soluzioni politiche raffazzonate. Sì a un vero sforzo nell'interesse del Paese» rivendica Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, dopo il colloquio con il Capo dello Stato. «Noi abbiamo confermato piena fiducia nella sua iniziativa e supporteremo l'iniziativa del presidente della Repubblica fino in fondo, nello spirito che prima di tutto viene il Paese poi le dinamiche legate alle parti». Appello a tutte le forze politiche «è di finirla con il gioco dell'oca e fare l'interesse generale. Noi ci siamo e seguiremo le indicazioni del Presidente della Repubblica». E in particolare Martina ricorda come necessari lo stop all'aumento dell'Iva e le questioni economico-sociali.

Il capo M5S: scongiurare aumento Iva, anche con dl

Una priorità sottolineata anche dal capo politico dei Cinque Stelle a consuntivo del colloquio con Mattarella è superare al più presto un aumento dell'Iva. «Secondo me non dobbiamo aspettare neanche la formazione del governo, va scongiurato già nella discussione sul Def e fissato poi con un provvedimento. Ieri ho detto anche un decreto, se dovesse servire».

Di Maio: da oggi M5S di nuovo in campagan elettorale, 40% a portata di mano

In un video pubblicato su Fb, nel pomeriggio, Di Maio rinnova l’attacco alla coalizione di centrodestra di Salvini e Berlusconi che è tornata «a chiedere un mandato per cercare i voti in Parlamento. Cioè Salvini ha scelto ancora una volta Berlusconi, ma soprattutto di formare un governo dei voltagabbana, dei traditori del mandato politico, è questo quello a cui stiamo assistendo, ancora una volta una scelta figlia di coalizioni finte e nessuna premura per la stabilità del Paese». Nel video messaggio Di Maio, dopo aver indicato una possibile data per il voto (l’8 luglio, suggerita anche da Salvini) spiega che da oggi il M5S è di nuovo in campagna elettorale. «Sono sicuro - conclude - che questa volta gli italiani ci daranno un segnale forte per farci governare da soli. Dopotutto eravamo dati al 29%, abbiamo preso il 33%, ora siamo dati al 35%: il 40% è a portata di mano, andiamo a governare da soli».

