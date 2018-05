Giorgetti: «Fine alleanza se Forza Italia vota il governo neutrale»

Nel tentativo di scongiurare il ritorno alle urne, la Lega torna a chiedere a Berlusconi un "passo di lato" per consentire la nascita di un governo con i Cinquestelle. Ma da Forza Italia Mariastella Gelmini fa sapere che la proposta di un appoggio esterno di Fi «è irricevibile» e aggiunge: «Crediamo che non ci siano le condizioni per votare un governo neutrale», ma «siamo pronti in ogni momento alle elezioni».

Gelmini: Giorgetti chieda a Di Maio stop a veti su Fi

Nel rifiutare la proposta della Lega e qualsiasi ipotesi di fiducia a un governo neutro, Gelmini spiega che «da quando è sceso in campo, il presidente Berlusconi si è sempre battuto per l'unità del centrodestra, quindi per un principio di lealtà non saremo noi certamente a distinguerci rispetto al resto della coalizione, quindi crediamo che non ci siano le condizioni per votare un governo neutrale». Forza Italia è dunque pronta a tornare alle urne, anche se «ci limitiamo a osservare che il voto a luglio non sarebbe adatto - ha aggiunto Gelmini - ma certamente la scelta della data compete a Mattarella». E in un post su Facebook, la capogruppo di Fi invita il leghista Giorgetti a «chiedere esplicitamente al leader del Movimento 5 stelle di mettere da parte l'inaccettabile veto nei confronti di Forza Italia per far nascere subito un governo politico. Da parte nostra, ed è sempre stato così, nessun pregiudizio nei confronti di nessuna forza politica».

Di Maio: voto il 22 luglio, rischio astensionismo

La giornata di attesa per le decisioni del presidente Mattarella - che domani dovrebbe conferire l'incarico per il governo "neutrale" è agitata anche dalla preoccupazione dei partiti per la la possibilità di un ritorno alle urne il 22 luglio, in piena estate, con il rischio di seggi semi deserti. «Sono consapevole che c'è un rischio astensionismo con il voto il 22 luglio» e l'astensionismo «è un dramma», dice il leader M5s Luigi Di Maio ai microfoni di Rtl 102.5. Sottolineando che il Movimento «cercherà di sensibilizzare gli elettori» sull'andare a votare.

Preoccupata anche la Lega: «A Di Maio e Berlusconi chiediamo: fate un passo laterale, andiamo da Mattarella tutti insieme e troviamo una soluzione politica», dice il capogruppo leghista Gian Marco Centinaio a Rai Tre. «Ammetto anche io che il 22 luglio è una data abbastanza rischiosa», aggiunge Centinaio. Sempre dal Carroccio, il capogruppo Giancarlo Giorgetti avverte che se Berlusconi votasse la fiducia al governo di tregua sarebbe la fine dell'alleanza. E il leader Salvini ribadisce: «Un governo "neutrale" sarebbe davvero una presa in giro: o governo politico, con onori e oneri, o voto subito».

Di Maio: no a governo tecnico

«Gli italiani sceglieranno se questa classe politica deve restare a dettare le condizioni guardando ai propri interessi. Sarà un ballottaggio», continua Di Maio parlando del voto del 22 luglio. E ribadisce: «Noi un Governo tecnico, o neutrale che dir si voglia, non lo votiamo perchè significherebbe votare persone che non hanno connessione con la popolazione, rischierebbero di far quadrare solo i conti con un effetto come quello che ha avuto il Governo Monti». Quanto alla scelta di Salvini di non lasciare la coalizione di centrodestra per stringere un accordo con il M5S, il capo della Lega «ne risponderà alla storia e agli italiani - Se si torna a votare è perchè Salvini ha preferito la restaurazione alla rivoluzione».

Martina: irresponsabili ci hanno portato fin qui

Dal canto suo, il reggente Pd Martin, intervistato su Radio Capital ribadisce che i Dem sono «pronti a dare una mano per un governo di servizio di iniziativa del presidente Mattarella». E accusa: «Queste ore hanno dimostrato l'irresponsabilità di M5S, Lega e centrodestra, i presunti vincitori delle elezioni, le forze che ci hanno portato fin qui». «Ho trovato del tutto irrispettoso nei confronti di Mattarella da parte di Salvini e Di Maio incontrarsi mentre erano in corso le consultazioni e fissare una data per le elezioni», ha aggiunto.



© Riproduzione riservata