M5s fa retromarcia, cade il limite dei 2 mandati parlamentari

Il M5S è ufficialmente tornato in campagna elettorale, con tante incognite e una certezza: si derogherà al limite dei due mandati parlamentari. Crolla così l’ultimo tabù dei pentastellati. E si blinda Luigi Di Maio, indebolito dallo stallo di questi due mesi e dal fallimento dei due forni.

È stato lo stesso leader a rassicurare i suoi 338 parlamentari in serata, dopo il “no” al governo neutrale proposto dal presidente Mattarella e il patto per il voto a luglio siglato con la Lega di Matteo Salvini. Mentre tra deputati e senatori montava il malumore per la scelta di tornare alle urne, Di Maio ha aperto: «Visto che la legislatura praticamente non è iniziata, le liste per le nuove elezioni saranno probabilmente le stesse. La decisione finale spetterà comunque al garante». Beppe Grillo, partito ieri da Roma verso New York, ha invitato a «stare vicino a Luigi».

La mission della compattezza è tornata in cima all’elenco delle priorità. Il nervosismo è palpabile: si teme che qualcuno possa decidere di votare la fiducia al governo di garanzia. «Siamo sicuri - si domanda un deputato - che dei circa cento eletti al Centro-Nord nessuno si sfilerà? Molti di loro, con l’avanzata della Lega segnalata da tutti i sondaggi, hanno pochissime chance di essere rieletti». Lo dice chiaro e tondo Andrea Cecconi, il marchigiano finito nel Misto dopo lo scandalo rimborsi: «Al Centro molti degli eletti nell’uninominale, presi tra i non iscritti al Movimento, non verranno rieletti».

Anche per questo non si perde ancora la speranza che davanti al voto di fiducia sia in realtà il centrodestra a frantumarsi, con Fi tentata dalla responsabilità. Perché è alla Lega che si continua a guardare, con la formula chiarita ieri al capo dello Stato: sì al dialogo con Salvini, ragionando su un premier terzo, no a Fi. È però l’alt al governo di garanzia che per Di Maio rappresenta il vero strappo: getta alle ortiche la tela tessuta negli ultimi nove mesi e il buon rapporto costruito con Mattarella.

© Riproduzione riservata