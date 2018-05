La strategia di Lega e M5s per far partire il governo giallo-verde

La Lega aveva chiesto ieri ai Cinque Stelle una dichiarazione pubblica, un segnale di distensione, uno sforzo per ammorbidire i toni verso Silvio Berlusconi per “accompagnare” il pressing ripartito con insistenza perché l’ex Cavaliere faccia decollare il governo giallo-verde. Luigi Di Maio, stamattina, ha raccolto l'invito: «Non è un veto su Berlusconi, è una volontà di dialogare con la Lega. Punto». Subito dopo, ha incontrato Matteo Salvini per dare un segno tangibile, dopo due mesi di messaggi e telefonate, dell’intesa che torna vicina. Dulcis in fundo, a completare il quadro, la comunicazione congiunta al Quirinale del confronto in corso.



Il capo politico del M5S, conversando con i cronisti alla Camera, ha spiegato di guardare al solo Carroccio per una questione “numerica”: «Vogliamo fare un governo che preveda due forze politiche e non quattro. Perché lo abbiamo visto cosa succede quando si fanno i governi a quattro o a cinque forze politiche. Nessun veto, dunque».



Dalla narrazione dimaiana scompare l'aggettivo «pregiudicato» usato tantissime volte dai pentastellati per definire Berlusconi e giustificare l’alt a sedersi al tavolo con lui. Non è più il «male assoluto» come aveva detto Alessandro Di Battista appena l'11 aprile scorso? Di Maio colloca Berlusconi per la verità in fondo alla lista dei principali responsabili dello stallo e del voto anticipato: «Se ci pensate, tutte queste persone possono decidere di andare in una direzione o in un'altra; invece sia Renzi sia Salvini e di riflesso Martina hanno deciso di restare legati a Berlusconi. Facciano le loro scelte, io sono sempre stato onesto, con Berlusconi ci siamo sempre detti pubblicamente cosa pensavamo uno dell'altro, io sono stato anche invitato a pulire qualcosa a Mediaset...».



Non è una riabilitazione totale, ma serve a riconoscere «dignità» al presidente di Forza Italia, proprio come volevano i leghisti, Giancarlo Giorgetti in testa. Convinti che senza questo passaggio Berlusconi non potrebbe mai annunciare l’auspicato (da leghisti e da pentastellati, ma anche da tanti azzurri terrorizzati dal ritorno alle urne) passo di lato «per il bene del Paese». Se le dichiarazioni di Di Maio saranno servite a qualcosa si vedrà nelle prossime ore. Salvini è ottimista, ma tutto dipende da Arcore. E dalle valutazioni che Berlusconi e i suoi stanno facendo senza sosta. Soppesando attentamente vantaggi e svantaggi dell’eventuale nulla osta alla nascita di un governo politico M5S-Lega. Fino a ieri sera, i costi erano ritenuti superare di gran lunga i benefici.



© Riproduzione riservata