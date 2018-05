Totopremier, in lizza Giovannini, Giorgetti e Bongiorno. Salvini-Di Maio: importanti passi avanti

Il giorno dopo il passo indietro (o di lato) di Silvio Berlusconi, che di fatto ha dato il via libera alla Lega per far nascere un esecutivo politico con M5S, è quello in cui si potrebbero chiarire due aspetti sostanziali: il programma e la persona che dovrà guidare il nuovo governo. L’idea dei due protagonisti della partita, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è quella di concentrarsi prima sul primo, così da individuare le priorità da realizzare, per poi mettere la testa sul nome del presidente del Consiglio. Secondo quanto si apprende, Lega e il Movimento Cinque stelle hanno chiesto al presidente Sergio Mattarella altro tempo: almeno fino a domenica. Il che significa che un punto della situazione potrebbe avvenire lunedì.

L’incontro Salvini-Di Maio alla Camera: «Significativi passi in avanti»

Questa mattina i due leader si sono incontrati alla Camera. In una nota congiunta emessa al termine del vertice si legge che «sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l’obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese». Si terrà «già oggi pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del MoVimento 5 stelle e della Lega». Che il dialogo tra le parti sia già avviato lo confermano le parole di Di Maio, pronunciate in tarda mattinata, in occasione di una diretta sul social Facebook: «Come sapete ieri sera si sono create le condizioni per cominciare a lavorare a un Governo del cambiamento Movimento 5 Stelle Lega», ha spiegato.

Giovannini, Giorgetti e Bongiorno in prima fila

Il toto-nomi già impazza. L’opzione premier tecnico resta secondaria perché sia la Lega sia il M5S preferiscono una figura politica, e “terza”. Allo stato attuale sembrano in prima fila per la poltrona di presidente del Consiglio Enrico Giovannini e Giulia Bongiorno, con il primo che sembra aver guadagnato terreno sulla seconda. Giancarlo Giorgetti, molto sostenuto dalla Lega, è stato oggetto nelle ultime ore di un tira e molla con M5S, che non gradirebbe.

Nonostante ciò, alcune fonti segnalano che il leghista è ancora in partita. Tra i nomi che circolano anche quello di Carlo Cottarelli. Nella serata di ieri circolava l’ipotesi che a Palazzo Chigi potesse andare lo stesso Salvini o anche di una staffetta tra il candidato politico M5S e il segretario del Carroccio. Una soluzione che con il passare del tempo sembra difficile. Di certo i giochi sono apertissimi. Dopo la concessione da parte del capo dello Stato di 24 ore per formare il nuovo governo, Di Maio e Salvini puntano a trovare la quadra. I due chiedono però tempo fino a lunedì.

Il braccio di ferro su Giorgetti a Palazzo Chigi

Mercoledì pomeriggio, M5S aveva aperto al nome di Giorgetti, capogruppo del Carroccio alla Camera, a Palazzo Chigi, nome sul quale ha chiuso nella tarda serata. L’ex ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, sarebbe stato proposto dal M5S, secondo alcune fonti parlamentari, ma senza neanche troppa convinzione essendo una figura tecnica, difficilmente digeribile da due partiti che sostengono, da 65 giorni, un governo politico. Nelle ultime ore tuttavia il suo nome avrebbe guadagnato consensi, così come quello della senatrice leghista Giulia Bongiorno.

Ministri: M5S chiede Esteri e Lavoro; la Lega le Telecomunicazioni

Nuovo governo significa anche una nuova squadra di ministri. I pentastellati chiedono due dicasteri: quelle degli Esteri e quello del Lavoro. Per la Farnesina si è fatto il nome dello stesso Di Maio. Parimenti, quello di Salvini è uscito per il ministero dell’Interno. La Lega chiede anche le Telecomunicazioni. Tra gli altri nomi, il capogruppo grillino al Senato Danilo Toninelli per il ministero delle Riforme, il deputato leghista Raffaele Volpi per i Rapporti con il parlamento, il grillino Mattia Fantinati per il dicastero del Turismo, il presidente della Commissione speciale di Montecitorio Nicola Molteni, leghista, per il ministero della Giustizia. Ma questa è un’altra partita, che si giocherà, hanno assicurato i giocatori in campo, dopo aver messo a punto il contratto sull’agenda di governo. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

