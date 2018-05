Ecco perché l’Italia è «strategica» per i jihadisti

Un territorio strategico per il terrorismo internazionale: dalla fabbricazione e cessione di documenti falsi, per consentire l’ingresso di jihadisti in Europa, allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina, con lo scopo di incamerare denaro e finanziare la «guerra santa». L’Italia si conferma un territorio “logisticamente” determinante per il fondamentalismo islamico europeo. Il dato emerge dalle ultime indagini dell’Antiterrorismo, che delineano l’esistenza di gruppi slegati tra loro in grado di organizzare - attraverso l’Italia - l’ingresso in Ue di terroristi, curandone gli spostamenti grazie a una ramificata rete di rapporti.

I documenti investigativi di tre procure

È intrecciando i documenti investigativi delle procure di Roma, Brescia e Cagliari che emerge una presunta struttura organizzativa ramificata e slegata in grado di favorire il terrorismo internazionale. A fine marzo scorso i pm capitolini hanno arrestato la rete di supporto allo stragista di Berlino Anis Amri, il tunisino poi freddato a Sesto San Giovanni (Milano) mentre tentava di fuggire. Nelle pieghe di quell’indagine sono emersi i rapporti con un gruppo criminale tunisino, che gestiva l’ingresso in Italia di migranti attraverso la Libia e la Tunisia, fornendo documenti falsi per attraversare l’Italia e raggiungere altri paesi europei. I pm di Brescia e Cagliari, invece, hanno ottenuto l’arresto di una struttura in grado di finanziare il terrorismo internazionale. A Brescia, in particolare, lo Scico e il Gico della Guardia di finanza hanno scoperto un’associazione che veicolava illecitamente i flussi migratori attraverso la rotta balcanica, con lo scopo di accumulare fondi per finanziare Al Nusra, organismo terroristico.

Immigrazione clandestina: dalla rotta libica e tunisina a quella balcanica

In Italia operavano distinte organizzazioni che gestivano illecitamente i flussi migratori. Abdulmalek Mohamad, indagato in un procedimento connesso, ha reso numerose dichiarazioni agli inquirenti di Brescia, consentendo di ricostruire la rete illecita di sfruttamento dell’immigrazione e di finanziamento. In particolare, Abdulmalek ha detto che in Italia i gestori del traffico di migranti erano «Chaddad Mohamed, Chaddad Mulham, Al Qatib Abdul Ali». Racconta di aver saputo dei traffici illeciti legati all’immigrazione clandestina, in quanto «reclutavano persone come autisti e gli offrivano 400-500 euro per il trasporto degli immigrati» attraverso la rotta balcanica. Dalla lettura degli atti dei pm romani, invece, in Italia risulta aver operato un’associazione capeggiata dai fratelli tunisini Baazaoui, capeggiata da Akram. «Qui in Tunisia chiedono tutti di te, ma io gli ho detto che Akram viaggia tra Francia, Germania e Spagna», dice in una intercettazione un uomo. Secondo i documenti investigativi «l’associazione, vero e proprio punto di riferimento per i tunisini che emigrano in Occidente, si occupa del trasporto, della sistemazione provvisoria in Italia, della fornitura di documenti falsi e vitto agli immigrati e del successivo trasporto per il Paese di destinazione (Francia, Germania), in cambio di sostanziose rimesse di denaro, girate su conti correnti all’estero». A servirsi dell’associazione sarebbe stato anche lo stragista di Berlino Anis Amri, il quale risulta aver pagato 150 euro per un passaporto falso usato per arrivare in Germania a dicembre del 2016.

Finanziamento al terrorismo: movimentati 2 milioni di euro da Brescia

Sul fronte del finanziamento al terrorismo, la cellula scoperta dagli inquirenti di Brescia avrebbe movimentato circa 2 milioni di euro per finanziare lo scontro in Siria. Lo ha spiegato sempre Abdulmalek Mohamad agli investigatori. «Il dichiarante - riassumono i pm negli atti - ha evidenziato l’influenza degli indagati nella gestione del flusso di denaro dall’Italia alla Siria a beneficio delle milizie combattenti nei territori del nord del Paese contro il regime di Bassar al-Assad, denaro impiegato anche nell’acquisto di materiale bellico». Nel suo verbale Abdulmalek afferma che «quanto al finanziamento delle milizie combattenti in Siria, proveniente dall’Europa e nello specifico dall’Italia, rivestono un ruolo importante Daadoue Anwar, che non ha mai lavorato nell’immigrazione clandestina e Chdid Subhi, con il quale frequentemente collabora. Conosco personalmente Daadoue Anwar, che è di Idlib; so che ha molti soldi, in passato aveva una ditta edilizia in Sardegna, con la quale si è arricchito, penso facendo tante fatture false. Anwar è riuscito a raccogliere tanti soldi e li ha collocati un po’ in Turchia, un po’ a Damasco e un po’ in Svezia. Dal 2015 Chdid e Daadoue collaborano nell’attività di raccolta di soldi; i due si sentono tramite Skype e gestiscono i soldi in maniera comune per il trasferimento in Siria. Chdid Subhi è tirchio e quindi meno propenso a dare i suoi soldi a qualcuno per combattere, mentre Anwar è più disponibile a finanziare i combattenti contro Assad». E ancora: «desidero precisare che, per quanto riguarda l’acquisto di armi, la maggior parte è partita dalla Turchia ed i soldi per pagarle li ha dati Anwar, anche se lui dà soldi non solo per le armi. L’attività di Anwar è mandare in Siria i soldi che raccoglie nei paesi europei; non so in che modo abbia raccolto tutti questi soldi, so che ha sempre disposizione di soldi quando gli vengono chiesti».

