Governo, prima bozza programma M5S-Lega: almeno 19 punti

La notizia del giorno della riabilitazione di Berlusconi incrocia il giorno chiave delle trattative per il cantiere del governo giallo-verde. È in corso infatti l’incontro al Pirellone tra il leader del Carroccio Matteo Salvini e il leader M5s Luigi Di Maio. Nel corso della riunione tecnica, iniziata al Pirellone alle 14, è stata completata, una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità è “Contratto per il governo del cambiamento”. In cima alla copertina compaiono i simboli del M5S e della Lega. La bozza sarà rivista nei dettagli nelle prossime ore. Sono almeno 19, i punti del “contratto”. Possibile, tuttavia, che in queste ore il programma abbia subito un incremento: il dato dei 19 punti, infatti, risale a prima che le delegazioni di M5S e Lega si incontrassero al Pirellone.

Di Maio: con Lega non parliamo ancora di nomi

«Di nomi non abbiamo parlato ancora, oggi si parla del contratto di governo”: così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, ha risposto, al suo arrivo alla stazione di Milano per il vertice con Matteo Salvini nel pomeriggio, a chi gli chiedeva se il nome del futuro premier stia ostacolando il negoziato con la Lega. Di Maio è stato interpellato al suo arrivo alla stazione Centrale di Milano. Ma non sono un mistero le difficoltà contro cui ha sbattuto il negoziato ieri. Sul nome da indicare per Palazzo Chigi si registrano ancora forti diversità di vedute. E c’è tensione per alcuni dossier pesanti sul tavolo, che vanno dalle sorti dell’Ilva al punto politicamente spinosissimo del conflitto di interessi. Senza contare che sul complesso dell’intesa sarà necessario il voto online degli iscritti al M5S, come annunciato ieri da Davide Casaleggio. Un passaggio ulteriore di verifica non immune da rischi.

I temi in discussione, dalla flat tax alle pensioni

I temi che potrebbero entrare nel possibile programma di un governo M5s-Lega iniziano a riempirsi di dettagli. E, dalle pensioni alle tasse, arrivano anche le prime simulazioni su costi ed effetti. L'introduzione del meccanismo di “quota 100”, tra età anagrafica e contributi, per andare in pensione potrebbe costare 15 miliardi l’anno. La flat tax a due aliquote, con detrazioni decrescenti e cumulo dei redditi familiari, potrebbe costare, secondo quanto calcolato dal Sole 24 Ore fino a 45-50 miliardi.

Il "contratto per il governo del cambiamento"

A conti fatti i benefici, per una gran parte di contribuenti, potrebbero garantire un alleggerimento attorno al 40-50% per la maggior parte delle famiglie. C'è poi il reddito di cittadinanza (si lavora ad una soluzione di compromesso ispirata al “reddito di autonomia” sperimentato dalla Regione Lombardia) e la necessità di annullare l'aumento Iva da 12,5 miliardi che scatterebbe a gennaio e potrebbe costare in media 242 euro a famiglia. Sulla gestione dell’immigrazione la convergenza si registra in particolare sul contrasto ai clandestini e sul rafforzamento delle procedure per il rimpatrio forzato dei migranti irregolari presenti sul territorio nazionale.

Riabilitazione del Cav e conseguenze sulla trattativa

Quanto alla riabilitazione del Cavaliere «non cambia alcunché» nella trattativa per il governo fra M5S e Lega secondo il leader Cinquestelle Luigi di Maio, che ha aggiunto: «La trattativa sul contratto di governo va avanti, perché l'obiettivo è di portare i migliori risultati per i cittadini‎. Prendiamo atto di questa notizia ma la mia considerazione non cambia». Ispirate al sollievo per la soluzione di una vicenda dolorosa per tutto il centrodestra, le parole di Matteo Salvini: «È una buona notizia per lui, e ne sono davvero felice, e soprattutto per la democrazia». Ma la”riabilitazione” del Cavaliere, anche se priva di effetti diretti (e immediati) nella laboriosa ricerca di un’intesa programmatica tra le due formazioni, la decisione dei giudici milanesi secondo molti osservatori potrebbero cambiare anche gli scenari.

