La Mercedes domina in Spagna: Hamilton a +17 sulla Ferrari di Vettel

Nuovo successo per Hamilton dopo l'Azerbaijan. Non rocambolesca come Baku, questa tappa in Spagna è stata comunque a tratti eccitanti e sorprendente, per il bene e l'interesse su questa stagione di Formula 1: le forze in campo si stanno definendo nuovamente e di solito questa pista, usata molto nei test invernali, rispecchia abbastanza il potenziale delle auto sui percorsi veloci.

Come è andata: si tratta di una domenica dove la Mercedes ha stravinto, vista la doppietta, vista la forza in qualifica e considerata l'ottima equilibratura delle due monoposto di Stoccarda, solitamente forti al Montmelò.

Brutta domenica per la Ferrari

E di conseguenza è anche una brutta domenica per la Ferrari, che non centra gli obiettivi minimi e vede Hamilton “scappare” nella classifica piloti, passando da 4 a 17 punti di vantaggio su Vettel, mentre Bottas scippa il terzo posto in mondiale a Raikkonen con 10 lunghezze di distacco.



Terzo e quinto di Verstappen e Ricciardo con in mezzo Vettel e Raikkonen ritirato chiudono lo scenario dei top team, che si preparano così ad arrivare a Monaco con una situazione che si sta nuovamente definendo sulla falsa riga degli scorsi anni: buon exploit rosso a inizio stagione ma mancanza di fortuna e affidabilità che portano a un “rallentamento” primaverile nelle prestazioni, tale che nel computo finale di un'annata potrebbe rivelarsi ancora penalizzante.

I tifosi Ferrari infatti non possono andare a casa ottimisti: si è visto “saltare” il motore di Raikkonen mentre Vettel, con una strategia a due soste che sperava di pagare nell'ultimo stint, non è riuscito nemmeno a riprendere Verstappen nonostante l'olandese corresse con una vettura danneggiata.

La resilienza Red Bull

E così la grande resilienza Red Bull ha pagato, mostrando il giovane vent'enne capace di arrivare in fondo alla gara sul podio anche se autore di “guaio”, un tamponamento inutile che ha segnato l'esito di una domenica spagnola molto amara.

Nella gara degli “altri”, nonostante il ritardo, bisogna ricordare che Ricciardo, pur scatenato e capace di firmare diversi giri veloci, è arrivato con un certo ritardo sulla Ferrari. Ma dietro di lui, di nuovo, un abisso di oltre venti secondi sulla seconda metà dei piloti piazzati a punti. Il Circuit de Catalunya ha visto quindi al sesto posto un Magnussen per certi aspetti “ispiratore” dell'incidente di Grosjean, un Sainz settimo che ha fatto la sua gara senza sbavatura, un Alonso ottavo che continua a sperare di meglio (ma portando a casa punti non può lamentarsi), un Perez nono che lo rappresenta abbastanza e un Leclerc decimo che fa bene al morale della neonata Alfa Romeo Sauber.



Sei ritiri in gara

Troppi i sei ritiri andati in scena, per fortuna con vetture di team del tutto differenti. Grosjean vive un brutto momento della carriera dopo aver sbattuto forte nell'ultima gara in qualifica e a questo gran premio si è distinto per un grave errore di valutazione: accelerare dopo essersi girato per tornare in mezzo alla strada e mandare fuori gioco due avversari è contro la fisica (bastava frenare per procedere verso l'esterno della curva) e talmente banale da non vedersi forse neanche più in Formula 3. Invece ai massimi livelli di professionismo veder succedere questo da un pilota già ritenuto pericoloso non è bello. Per fortuna nessuno si è fatto male: e al di là di questo evento, di pezzi in giro nella giornata se ne sono visti altri, a cura di Sirotkin e Verstappen in particolare.

Il bilancio dopo il Gp

Come si torna a casa: lacrime per sei team, felici solo in Mercedes e Red Bull. Il pit durante la Virtual Safety Car per Vettel verrà discusso a lungo a Maranello e la pioggia che è stata attesa senza mai arrivare non ha permesso di sbilanciare fortuitamente l'esito di una gara che, crash a parte, ha visto sostanzialmente veder emergere sempre più le power unit Renault rispetto alle media delle gare precedenti. E così a fronte di monoposto “twitchy” e a processi alle gomme, vince ancora l'auto migliore complessivamente e le Red Bull crescono e sono capaci di insidiare senza indugio le Ferrari.

Ai tifosi resta infine da capire se gli americani, capaci di pensare di tutto a livello di video grafica, abbiamo fatto bene o meno ad andare a coprire l'halo con le tre informazioni più importanti (giri, marce, velocità) fino a metà dello schermo: nonostante la trasparenza, si fatica a ricordare un videogioco motoristico così “invasivo” nelle informazioni a video.

