Governo, stallo sul premier, i dubbi del Quirinale. Di Maio chiede altro tempo a Mattarella

Ancora un pomeriggio di consultazioni per il capo dello Stato Sergio Mattarella: prima è la volta capo politico M5S, Luigi Di Maio, alle 16.30, poi tocca al leader della Lega Matteo Salvini, alle 18. «Non facciamo nomi, abbiamo chiesto tempo a Mattarella», dopo averlo aggiornato « su come stiano avanzando le varie interlocuzioni tra M5s e Lega, in vista di un nuovo governo sostenuto dalle due forze politiche, annuncia Di Maio al termine del suo incontro con il capo dello Stato. Il contratto di governo, prosegue «sul modello tedesco, mette dentro i punti programmatici delle due forze» M5s e Lega. «Noi lo sottoporremo ai nostri iscritti con un voto online che sarà chiamato a decidere se far partire questo governo con questo contratto o no».

Il capo politico del Movimento 5 Stelle è arrivato puntuale al Quirinale alla guida della sua auto. Con lui i capigruppo M5S di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli. I colloqui fissati dal Colle arrivano dopo un tour de force fatto di incontri tecnici tra le delegazioni dei due partiti e faccia a faccia “politici” tra i rispettivi leader impegnati da giovedì scorso a mettere a punto l'accordo sul nuovo esecutivo.

Quello che manca ancora è il nome del nuovo premier, un nodo che sembra non essersi sciolto nemmeno dopo l'ennesimo vertice M5s-Lega tenutosi stanotte a Milano. «C'è da lavorare ancora» ha spiegato Salvini, dopo aver escluso l'ipotesi di Di Maio premier, arrivando alla Camera nel primo pomeriggio per partecipare un ultimo incontro con il leader del M5S prima dell'inizio delle consultazioni convocate da Mattarella. In contemporanea prosegue il tavolo tecnico sul programma tra le delegazioni delle due forze politiche.

Nomi in pole position per Palazzo Chigi

Nelle ultime ore è arrivata anche la smentita dei Cinquestelle sulla probabile candidatura di Giulio Sapelli, economista della Statale di Milano proposto dalla Lega, il cui nome era circolato insistentemente stamattina: «Non è Giulio Sapelli il nome del premier che sarà portato al Colle», afferma il portavoce M5s, e anche fonti della Lega non confermano le precedenti voci per il professore di economia a Palazzo Chigi. L'altro probabile candidato è Giuseppe Conte, docente di Diritto privato a Firenze, in quota Cinquestelle, che nel governo ombra presentato da Di Maio ricopriva il ruolo di candidato ministro alla Pubblica amministrazione e alla deburocratizzazione.



Stamattina circolava anche il nome di Giulio Tremonti, anche se dalla Lega c'è chi solleva dubbi. Sulle possibili candidature "tecniche" una conferma arriva da Sapelli: «È tutto vero, sono stato contattato da tutte e due le parti politiche e ho dato la mia disponibilità, mi hanno spiegato che stanno valutando anche un altro profilo, quello di Conte e non mi hanno ancora detto chi hanno scelto», dice il professore. «Ho detto loro che vorrò dire la mia sui ministri ho parlato con il collega Domenico Siniscalco, che spero di avere al mio fianco come ministro del Tesoro», ha aggiunto.





Perchè Sapelli?

Docente di storia economica all'Università Statale di Milano, laureato in economia a Torino, Giulio Sapelli è stato nel Cda di Eni e Unicredit, nonché consulente di Olivetti e presidente della Fondazione Monte Paschi di Siena. Editorialista del Messaggero, Sapelli è noto per le sue posizioni critiche sull'Europa a trazione tedesca, posizione perfettamente in linea con Lega e M5S. Non solo: il nome sarebbe stato proposto dalla Lega, ma i pentastellati lo intervistarono sul blog nel 2016 quando sosteneva che «i regolamenti come il 3% o il Fiscal Compact sono una follia». E compare tra gli esperti chiamati a giugno 2017 a spiegare sul blog (www.ilblogdellestelle.it/2017/06/programmabanche_separazione_bancaria_20.html) il programma elettorale M5S: ha illustrato i motivi per cui «la separazione tra banche d'affari e istituti commerciali è una necessità primaria se si vuole ridare fiducia al settore del credito».

In un'intervista al settimanale Vita appena tre giorni fa aveva benedetto così il governo M5S-Lega: «Una soluzione che finalmente ci riconsegna la sovranità del Parlamento. Finisce l'era Napolitano e si torna a rispettare la volontà dei cittadini. A chi dice che i 5S non hanno le capacità rispondo di avere fiducia nelle capacità educative delle istituzioni». E oggi "promuove" il contratto di governo: «Lo condivido».

Il toto ministri

Tra i candidati a un ministero ci sono Alfonso Bonafede, deputato del M5S, in predicato per la Giustizia, Vincenzo Spadafora, ex Garante dell'Infanzia, deputato e vicinissimo a Di Maio, Stefano Buffagni, commercialista milanese e deputato Cinquestelle. E ancora Riccardo Fraccaro, Pasquale Tridico, Giulia Grillo o Pier Paolo Sileri, tutti M5S. Poi Armando Siri, Roberto Calderoli e Nicola Molteni per la Lega. Per i ministeri il M5S punterebbe a Esteri, Sviluppo, Lavoro e Sanità, mentre la Lega a Interni, Difesa e Trasporti.

La Lega: Tremonti ha già dato. M5s: premier tecnico deleterio

«Per rispetto delle prerogative del capo dello Stato Matteo Salvini e Luigi di Maio presenteranno il nominativo unico e secco» ha detto il parlamentare della Lega Nicola Molteni, uno dei partecipanti al tavolo con i M5s per il contratto di governo, parlando ad Agorà su RaiTre. Il premier «magari era anche seduto a quel tavolo» ha aggiunto Molteni, escludendo dunque il rischio di un primo ministro «marginale». Commentando poi le voci di Giulio Tremonti possibile premier "terzo", ha detto: «Tremonti? Credo abbia già dato». Il senatore M5s Elio Lannutti, invece, frena sull'ipotesi di un premier tecnico e rilancia la candidatura di uno dei due leader: « Per il presidente del Consiglio M5s-Lega, il Quirinale svegliatosi dal letargo, pretende figura di alto profilo - scrive Lannutti su Facebook - altrimenti piano B. Bene, il premier è Di Maio oppure Salvini. Un tecnico,anche il più stimato ed indipendente sarebbe deleterio. Non temo le elezioni anticipate».

Centinaio (Lega): Berlusconi di lasci lavorare

«Gli amici di Forza Italia ci lascino lavorare. Gli abbiamo visto fare un governo con Monti, un governo con Letta, un governo con Renzi e anche un governo con Gentiloni!». Così il leghista Gian Marco Centinaio, uno dei 10 uomini seduti al tavolo per stipulare il contratto di governo Lega-M5S quando, nel corso della trasmissione 24Mattino, i conduttori Luca Telese e Oscar Giannino gli chiedono un parere su Silvio Berlusconi: «La campagna elettorale è finita, bisogna rendersene conto. Si sta cercando di dare un governo al Paese».

