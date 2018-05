Rimini la più economica e l’Elba batte Ibiza: l’Italia si riscopre meta low cost

Se la prossima estate si vuole risparmiare qualcosa conviene restare in Italia. Non solo perché si risparmia il costo del volo, ma perché (a sorpresa) si paga di meno il soggiorno rispetto all’estero. Gli alberghi affacciati sulle spiagge dei litorali e delle isole di casa nostra costano infatti meno (il 35% in media) di quelle delle mete più gettonate all’estero. Con Rimini che vince il palmares di destinazione più economica (121 euro a notte per un albergo di buona qualità) battendo per convenienza Malta, Rodi o Creta considerate nell’immaginario turistico come destinazioni low cost. Mentre tra le isole l’Elba e Ischia vantano prezzi che sono la metà di quelli di Santorini, Ibiza e Formentera. A rivelarlo è una indagine realizzata da Tripadvisor, forse il sito più famoso per i “consigli” sui viaggi, che svela anche la top 10 nazionale e internazionale delle vacanze estive degli italiani

La top ten italiana

Tra i nostri connazionali che trascorreranno le loro vacanze estive sul suolo nazionale, l’Isola d'Elba è risultata essere la meta più gettonata in assoluto conquistando la prima posizione nella Top 10. A livello regionale, è la Puglia a farla da padrona con ben tre destinazioni presenti in classifica: Ugento in seconda posizione, Porto Cesareo (7°) e Vieste (8°). L'unica altra regione pluripremiata è l'Emilia Romagna, con Rimini sul podio in terza posizione e Riccione (9°). Completano la classifica San Vito lo Capo (4°), Villasimius (5°), Ricadi (6°) e Ischia (10°). Nella classifica italiana è il Tirreno il mare più rappresentato (6 destinazioni su 10) e anche quello con la tariffa media a notte più elevata (159 euro). Ionio e Adriatico, con 2 destinazioni a testa, registrano un costo medio a notte degli hotel pari rispettivamente a 140 € e 142 €.

Soggiorni estivi, l’Italia conviene

Confrontando le tariffe medie degli hotel prenotabili su Tripadvisor nelle destinazioni nazionali preferite dagli italiani con quelle delle mete internazionali emerge che i viaggiatori che trascorreranno l’estate in patria spenderanno in media il 35% in meno rispetto a chi si recherà all'estero. Rimini è la destinazione più conveniente in assoluto con una tariffa media a notte pari a 121 euro. Formentera è la più cara con una media di 325 euro. Se si eccettua Villasimius in Sardegna - 247 euro a notte in media per 1730 euro a settimana - tutte le altre 9 destinazioni italiane hanno prezzi che si aggirano tra i 131 euro (San Vito Lo Capo, Vieste e Porto Cesareo) e i 162-163 euro a notte (Isola d’Elba e Riccione) con il costo della settimana che si aggira sui mille euro.



TOP 10 DESTINAZIONI ITALIANE PER L'ESTATE E COSTO MEDIO



Destinazione Costo medio

hotel a notte Costo medio di una settimana Settimana

meno cara Costo settimana

meno cara Risparmio 1 Isola d'Elba 162 € 1.132 € 24-set-18 680 € 452 € (-40%) 2 Ugento 149 € 1.044 € 24-set-18 745 € 299 € (-29%) 3 Rimini 121 € 845 € 10-set-18 598 € 246 € (-29%) 4 San Vito lo Capo 131 € 915 € 28-mag-18 739 € 176 € (-19%) 5 Villasimius 247 € 1.730 € 17-set-18 1.161 € 569 € (-33%) 6 Ricadi 134 € 938 € 17-set-18 586 € 352 € (-38%) 7 Porto Cesareo 131 € 915 € 28-mag-18 639 € 276 € (-30%) 8 Vieste 131 € 915 € 28-mag-18 622 € 293 € (-32%) 9 Riccione 163 € 1.138 € 10-set-18 721 € 416 € (-37%) 10 Isola d'Ischia 147 € 1.032 € 24-set-18 839 € 194 € (-19%) Fonte: Tripadvisor

All’estero non solo per il mare

Anche se le destinazioni marittime sono le principali protagoniste della classifica delle mete straniere più gettonate dagli italiani per la prossima estate, non mancano anche alcune città da sempre nel cuore dei turisti di tutto il mondo come New York, Londra e Parigi che si posizionano rispettivamente settima, ottava e nona. Le mete balneari sono capitanate da Santorini (1°), seguita da Ibiza (2°), Creta (3°), Maiorca (4°), Rodi (5°), Formentera (6°) e Malta che chiude la Top 10 internazionale (10°).



TOP 10 DESTINAZIONI INTERNAZIONALI PER L'ESTATE E COSTO MEDIO



Destinazione Costo medio

hotel a notte Costo medio di una settimana Settimana

meno cara Costo settimana

meno cara Risparmio 1 Santorini 323 € 2.264 € 24-set-18 1.777 € 487 € (-22%) 2 Ibiza 251 € 1.759 € 24-set-18 1.202 € 557 € (-32%) 3 Creta 131 € 915 € 24-set-18 674 € 240 € (-26%) 4 Maiorca 201 € 1.408 € 24-set-18 1.144 € 264 € (-19%) 5 Rodi 153 € 1.073 € 24-set-18 786 € 287 € (-27%) 6 Formentera 325 € 2.276 € 24-set-18 1.384 € 891 € (-39%) 7 New York City 321 € 2.246 € 02-lug-18 1.889 € 358 € (-16%) 8 Londra 227 € 1.589 € 27-ago-18 1.437 € 152 € (-10%) 9 Parigi 206 € 1.443 € 20-ago-18 1.202 € 240 € (-17%) 10 Malta 167 € 1.167 € 24-set-18 1.073 € 94 € (-8%) Fonte: Tripadvisor

Quando conviene partire

Come forse sanno già in molti inaugurare e chiudere la stagione conviene: la prima settimana di giugno (28 maggio-3 giugno) e l’ultima di settembre (24-30 settembre) sono le meno care per 13 delle 20 mete analizzate. Londra, Parigi, New York: i mesi centrali sono i migliori per visitarle. Rispetto alla media estiva, la capitale britannica ha una tariffa media a notte inferiore del 10% per soggiorni tra il 27 agosto e il 2 settembre, mentre a Parigi le tariffe calano del 17% tra il 20 e il 27 agosto. Gli hotel di New York costano meno tra il 2 e l'8 luglio (-16% rispetto alla media estiva).

