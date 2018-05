Dalle urne al contratto di governo al toto premier, lo stallo politico raccontato con i numeri

Le consultazioni, il programma di governo, le forze in Parlamento, le reazioni dei mercati, l’esecutivo dimissionario: a ciascuno dei tasselli che compongono lo stallo politico che va avanti dal 4 marzo si può attribuire un numero. Un modo per rileggere oltre due mesi di cronaca politica

Diciottomila (18mila). Le parole di cui è composto il “Contratto di governo per il cambiamento”, lungo 57 pagine e suddiviso in trenta capitoli (da “acqua pubblica” a “università e ricerca” con un primo capitolo dedicato a “funzionamento del governo e dei gruppi parlamentari”). La parola “sud” ricorre quattro volte.

Milleseicentoventisette (1.627). I giorni trascorsi tra la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore per effetto della legge Severino dopo la condanna per frode fiscale (il Senato votò il 27 novembre 2013) alla sua riabilitazione decisa dal Tribunale di sorvegliana di Milano che con decisione dello scorso 12 maggio ha cabncellato di fatto tutti gli effetti di quella condanna. Parlando dell’incarico a formare il governo che Sergio Mattarella potrebbe affidare nei prossimi giorni l’ex presidente del Consiglio ieri ha commentato: «Con la carenza di personaggi che verifichiamo, per affidabilità, buon senso ed equilibrio, io sono assolutamente pronto e credo che non ci sia altro candidato paragonabile a Silvio Berlusconi».

Ottocentosettantasei (876). La durata complessiva - in minuti - dei 32 colloqui che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha avuto con le forze politiche nel corso delle quattro consultazioni condotte direttamente da lui (4-5 aprile, 12-13 aprile, 7 maggio e 14 maggio). A queste vanno aggiunti i due giri esplorativi affidati al presidente del Senato Elisabetta Casellati (per un possibile accordo centrodestra-M5S) e al presidente della Camera Roberto Fico (per sondare la fattibilità di un’intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico).

Centosessantasette (167). La somma dei senatori di Movimento 5 Stelle (109) e Lega (58), sette in più rispetto al quorum (160) per ottenere la maggioranza. I componenti di Palazzo Madama sono 318 (compresi sei senatori a vita). Nel 2006 il governo di Romano Prodi ottenne la fiducia con tre voti di scarto; nel 1994 il primo governo Berlusconi passò con 159 voti. Alla maggioranza penta-leghista potrebbe aggiungersi Fratelli d’Italia con i suoi 18 senatori.

Centosessantacinque (165). Lo spread (in punti base) tra BTp e Bund di ieri: è il livello più alto fatto registrare dal differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi dallo scorso ottobre. Il giorno dopo le elezioni politiche lo spread aveva fatto segnare un allargamento di cinque punti base a 136. Mercoledì, quando sono cominciate a circolare le prime bozze del programma di governo tra M5S e Lega, lo spread aveva fatto un balzo di venti punti in un giorno.

Settantasei (76) - parte prima. I giorni trascorsi dalle elezioni politiche del 4 marzo. Nella storia della Repubblica solo in un caso si impiegò più tempo per formare un governo: accadde nel 1992, quando Giuliano Amato giurò al Quirinale con il suo primo esecutivo. Erano trascorsi 83 giorni dal voto (si era andati alle urne il 5 e 6 aprile). Il primato cadrebbe se il nuovo presidente del Consiglio giurasse dopo il 26 maggio.

Settantesei (76) - parte seconda. È la somma degli anni di Matteo Salvini (Milano, 9 marzo 1973) e Luigi Di Maio (Avellino, 6 luglio 1986) ma è anche l’età del capo dello Stato Sergio Mattarella. Se Di Maio arrivasse a Palazzo Chigi, sarebbe il più giovane presidente del Consiglio della storia repubblicana, battendo il primato di Matteo Renzi (diventato primo ministro nel 2014 a 39 anni); sarebbe anche il primo premier meridionale dai tempi di Ciriaco De Mita (1988).

Cinquantasei (56). I giorni trascorsi dalle dimissioni di Paolo Gentiloni che rimane in carica a Palazzo Chigi per la gestione degli affari correnti. Dal 24 marzo (da quando il presidente del Consiglio ha rimesso il suo mandato dopo l’insediamento del nuovo Parlamento) il Governo si è riunito per nove Consigli dei ministri, l’ultimo il 16 maggio.

Dieci (10). I giorni impiegati da Movimento 5 Stelle e Lega per arrivare alla stesura definitiva del “contratto di governo per il cambiamento”. Le trattative sono cominciate dopo il via libera di Silvio Berlusconi: «Se un’altra forza politica della coalizione di centro-destra - ha detto l’ex presidente del Consiglio il 9 maggio - ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i cinque stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali. In questo caso non potremo certamente votare la fiducia».

Otto (8). Il numero dei componenti delle delegazioni di Movimento 5 Stelle e Lega riunite domenica scorsa al 23esimo piano del Pirellone per scrivere il programma di governo. Al tavolo sedevano sette uomini (per M5S Danilo Toninelli, Claudio Borghi, Rocco Casalino; per la Lega Claudio Borghi, Roberto Calderoli, Gian Marco Centinaio e Nicola Molteni) e una sola donna: Laura Castelli del Movimento 5 Stelle.

