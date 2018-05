Se il Tesoro perde l’incasso dei bond a tasso negativo

Dal 2012 a oggi l’Italia ha registrato un calo della spesa per interessi di 20 miliardi di euro. Buona parte del merito di questo risparmio è da attribuire alla Bce che, con il suo Quantitative easing, ha provocato un drastico calo dei tassi di interesse dei titoli di Stato di tutti i Paesi europei sui mercati secondari.

Un calo che ha permesso allo Stato italiano di indebitarsi a condizioni estremamente convenienti sui mercati primari arrivando addirittura al paradosso di non pagare interessi ma addirittura a incassare commissioni dagli investitori che decidevano di acquistare BoT e BTp a breve scadenza.

Un paradosso appunto, perché in genere chi acquista titoli sui mercati lo fa con l’obiettivo di incassare un rendimento e non pagare una commissione, che ha permesso allo Stato di guadagnare indebitandosi. Non quanto la Germania, che vanta ad oggi rendimenti negativi fino alla scadenza di 5 anni, ma comunque una cifra considerevole: poco più di mezzo miliardo di euro solo nel 2017.

Stando ai dati pubblicati dal Tesoro, l’anno scorso l’Italia ha emesso oltre 180 miliardi di euro di BoT e CTz con rendimenti negativi in asta. Questo incasso rischia tuttavia di ridursi, se non azzerarsi, se la speculazione che si è abbattuta sui titoli di Stato italiani in questi giorni non dovesse rientrare. Una speculazione che si è fatta sentire molto in particolare sulle scadenze brevi. Caso emblematico è quello del titolo a scadenza biennale. Un bond che, nel corso degli ultimi 12 mesi, rendeva mediamente -0,16% e che nelle ultime tre sedute ha registrato una netta impennata arrivando a toccare lo 0,10 per cento (nuovi massimi da dicembre 2016). Se non ci sarà un ritracciamento da questi livelli il rischio è che alla prossima asta di titoli a biennali il Tesoro si troverà a pagare degli interessi invece che incassare una commissione come ha fatto finora.

Anche questo è il costo dell’incertezza politica alimentata dai contenuti del contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle. Così come è stato un costo il ritocco all’insù della cedola dallo 0,4 allo 0,55% del BTp Italia che il Tesoro è stato costretto a fare per collocare 7,7 miliardi di euro di titoli. Un aumento che, a conti fatti, costerà al Tesoro ben 92 milioni di interessi in più.

Quanto ancora potrà durare questa turbolenza sui mercati? Alcuni investitori sono convinti che questa ondata di vendite sia un’ottima occasione per comprare titoli di Stato italiano che garantiscono al momento un interessante rapporto rischio-rendimento. È da mettere in conto quindi che ci possano essere flussi in entrata tali da favorire un calo di rendimenti e spread. Politica a parte, l’economia italiana è in netta ripresa e il beneficio derivante dal Qe della Bce è destinato a farsi sentire ancora a lungo. Ciò detto all’estero resta una certa diffidenza per alcune ricette non convenzionali di politica economica avanzate dall’alleanza euroscettica che si prepara ad andare al governo. Se è vero che i punti più controversi (uscita dall’euro e cancellazione del debito Bce) sono usciti dal contratto nell’ultima versione sono confermati i cosiddetti «mini-BoT». Uno strumento che ad alcuni commentatori è parso l’equivalente di una valuta parallela all'euro.

