Lega-M5S, chiuso accordo sul premier: «Nome equilibrato che soddisfa tutti»

«Stamattina abbiamo chiuso l’accordo sul premier e sulla squadra di ministri

e speriamo che nessuno metta veti su una scelta che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani». Ad annunciarlo è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia durato oltre due ore a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. «Abbiamo scelto un nome equilibrato che soddisfa noi e loro». Ormai per il Governo giallo-verde dove potrebbero entrare anche gli stessi due leader («Siamo disponibili a metterci la faccia») il traguardo è sempre più in vista. Domani infatti i due leader saliranno al Quirinale per comunicare al Presidente della Repubblica le loro decisioni. «Aspettiamo che arrivi un segnale dal Quirinale», ha aggiunto il leader della Lega.

Il faccia a faccia, durato quasi due ore, è terminato all’ora di pranzo ed è stato tutto incentrato, si apprende in ambienti politici, sul nodo del premier e sulla squadra di governo. Nel corso della giornata i due leader hanno avuto anche una serie di contatti telefonici. Per ora non è ancora stato svelato il nome del possibile premier che nelle parole di Salvini deve essere «una figura che va bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma. I nomi in campo sono quelli di uomini di area Cinque stelle. Si fanno a esempio con insistenza i nomi dei due professori Giuseppe Conte e Andrea Roventini, anche se Di Maio ancora spera di convincere Salvini a dargli il via libera per Palazzo Chigi.

Salvini ha anche replicato su twitter al ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire: «Un ministro francese “avverte” il futuro governo: non cambiate niente o saranno problemi. Altra inaccettabile invasione di campo. Non ho chiesto voti e fiducia per continuare sulla via della povertà, della precarietà e dell'immigrazione: prima gli italiani». Le Maire in una intervista televisiva aveva messo in guardia sul fatto che la stabilità della zona euro può essere «messa a rischio» se il prossimo governo italiano non rispetterà i suoi impegni su debito, deficit e banche. «Se il nuovo governo non rispetterà i suoi impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, l'intera stabilità finanziaria della zona euro sarà minacciata».





