Nadal re di Roma e del mondo: batte Zverev e torna n.1 della classifica mondiale

Lo spagnolo Rafa Nadal conquista per l'ottava volta gli Internazionali d'Italia a Roma e torna numero uno della classifica mondiale, scavalcando nuovamente in vetta Roger Federer. Nadal archivia il 78imo trofeo in carriera e il 56imo sull'amata terra rossa. Ora Nadal proverà a centrare l'obiettivo dell'undicesimo Roland Garros. La finale vedeva di fronte le prime due teste di serie, Rafa Nadal e Alexander Zverev. Lo spagnolo dominava con i suoi suoi sette titoli vinti (l'ultimo nel 2013): si trattava della 113ima finale in carriera e la decima finale al Foro Italico. Lo spagnolo si presentava all'appuntamento con il miglior bilancio sulla terra rossa: 407 incontri vinti e 36 persi.



Zverev aveva invece trionfato a Roma per la prima volta lo scorso anno, prima volta in carriera in un Masters 1000, ad appena 20 anni. Il tedesco è al momento il giocatore più in forma del circuito, finora capace di vincere otto titoli in carriera: in serie positiva, prima dell'incontro di oggi, da 13 partite dopo aver vinto il torneo di Monaco di Baviera e il Masters di Madrid. Il bilancio dei precedenti vedeva Nadal in vantaggio per 4-0, con l'ultima sfida un mese fa nei quarti di Coppa Davis a Valencia.



La partita ha avuto fasi alterne ed è stata fortemente condizionata dalla pioggia. Parte bene Zverev nel primo set che ottiene subito il break. Ma Nadal non perde tempo e recupera subito l'avversario, strappando a zero il servizio a Zverev. Nadal non sbaglia più, mentre Zverev non riesce ad esprimere il suo miglior tennis: lo spagnolo va 3-1 grazie a un doppio fallo del tedesco. Accelera ancora e va prima 5-1 e poi chiude i conti 6-1 in 33 minuti.



Di tutt'altro tenore il secondo set. Il tedesco tiene la battuta e il match cambia direzione. Zverev alza il livello del suo tennis e Nadal viene messo sotto pressione: mette a segno cinque games consecutivi (con due break) che gli consentono di vincere il secondo set 6-1. Nel terzo set la pioggia prende le luci del palcoscenico, ma il match non viene sospeso all'inizio del terzo set. Il tedesco in stato di grazia vola 3-1 con un break. A questo punto l'arbitro sospende l'incontro per due volte. Un'ora dopo i due finalisti tornano in campo e Nadal sembra trasformato dalla pausa. Ottiene subito il break del 3 pari. Zverev sembra rimasto negli spogliatoi e concede a Nadal il suo servizio per andare 5-3. Rafa non sbaglia e chiude i conti 6-3.



Nella finale femminile la campionessa in carica Elina Svitolina si conferma, superando Simona Halep (6-0 6-4 il risultato) nella riedizione della scorsa finale. Match mai in discussione, con l'ucraina superiore in tutte le fasi del match. Rimarrà numero 4 del mondo.

© Riproduzione riservata