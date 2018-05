Governo M5S-Lega, Mattarella convoca Di Maio e Salvini. Accordo sul premier, resta il nodo Economia

Ore decisive per il primo esecutivo della XVIII legislatura, in una giornata che si è aperta con la Borsa di Milano in forte calo e lo spread BTp-Bund ai massimi da sette mesi. Nel pomeriggio, i leader di Lega e Movimento Cinque Stelle, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alla testa di due distinte delegazioni, sono attesi al Quirinale per presentare al capo dello Stato Sergio Mattarella il nome del premier e il “contratto di governo” siglato la scorsa settimana dalle due forze politiche. Il primo appuntamento (a Borsa chiusa) è per le ore 17.30, con Di Maio accompagnato dai capigruppo parlamentari Danilo Toninelli e Giulia Grillo. Alle 18 sarà la volta di Salvini, sul Colle con i capigruppo Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti.

Premier, Giuseppe Conte in pole

In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri, c'è l’avvocato civilista e patrocinante in Cassazione Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellatata, professore ordinario di Diritto civile e in passato membro laico del Consiglio superiore del Consiglio di giustizia amministrativa, che dovrebbe accettare l’incarico “con riserva”. Il nodo rappresentato dal nome del premier si è sciolto ieri mattina, nel corso di un decisivo vertice segreto a Roma tra i due leader, che ha portato alla rinuncia di Di Maio alla premiership. Conte, nome “terzo” proposto dal M5S e ben accetto dal Carroccio, lascerebbe, comunque, un “peso” cruciale nelle scelte di governo ai due leader, che potrebbero anche assumere la delega di vicepremier per meglio gestire Palazzo Chigi insieme al presidente del Consiglio. A chiarire i rapporti di forza iniziali del futuro Governo saranno soprattutto le caselle dei ministeri: Di Maio punta a guidare un superministero che accorpi i dicasteri Sviluppo economico e Lavoro gestendo temi, come il reddito di cittadinanza, cari al Movimento. Salvini ha più volte rivendicato per la Lega il ministero dell'Interno, in linea con i temi considerati prioritari, sicurezza e gestione migranti.

Il nodo dell’Economia

Tra i dicasteri più “attenzionati” dal Capo dello Stato - a cui l'articolo 92 della Costituzione assegna il compito di «nominare i ministri su proposta del presidente del Consiglio» - c'è quello dell'Economia, decisivo per i rapporti con l'Unione europea e la tenuta dei nostri conti pubblici. Dalle ultime indiscrezioni, uno dei nomi in lizza è quello dell'economista Paolo Savona, 82 anni, un passato in Banca d'Italia e ministro dell'Industria nel Governo Ciampi e a capo Dipartimento Ue di Palazzo Chigi a metà anni duemila con Berlusconi premier. Il suo nome sarebbe tra i papabili proposti da Salvini, anche se sul gradimento del Colle potrebbero pesare le posizioni critiche espresse sulla moneta unica. Altro nome in corsa per via XX settembre è quello leghista Giancarlo Giorgetti, che potrebbe guidare il Tesoro o avere l'incarico di sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio.

Massolo verso la Farnesina

Quanto alla restante squadra di governo, un candidato più che probabile al dicastero degli Esteri, particolarmente “di peso, è l'ambasciatore Giampiero Massolo, nome che assicura assolute garanzie di esperienza e conoscenza delle regole d'ingaggio europee al capo dello Stato. In particolare per quanto riguarda il rispetto dei Trattati europei ed internazionali. Per la Difesa, decisivo per garantire continuità sul fronte delle missioni internazionali, manca un nome sicuro, ma è certo l'interesse della Lega.

I candidati per gli altri ministeri

Tra gli altri nomi che circolano per gli altri ministeri “minori” ci sono quelli delle pentastellate Laura Castelli in pole per la Pa e Giulia Grillo per la Sanità. Per la Lega Nicola Molteni potrebbe guidare l'Agricoltura , mentre Gian Marco Centinaio è in pole per gli Affari Regionali o per il nuovo ministero del Turismo. Sempre in quota Lega Giulia Bongiorno è tra i favoriti per Riforme e Rapporti con il Parlamento (anche se non è escluso il nome di Riccardo Fraccaro, M5S). Il dicastero dei Trasporti dovrebbe andare al Carroccio (tra i nomi si fa quello di Stefano Candiani) così come quello dell'Ambiente (in pole Lucia Borgonzoni). Sport e Beni Culturali andranno probabilmente al M5S: i nomi possibili sono quelli di Domenico Fioravanti e Emilio Carelli. Tra i tecnici favorito anche il rettore della Statale Gianluca Vago all'Istruzione mentre Vincenzo Spadafora, fedelissimo di Di Maio, è in pole per gli Affari Europei.

