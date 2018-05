Valle d’Aosta, in corso lo scrutinio per le Regionali

È iniziato regolarmente alle 8 di questa mattina lo scrutinio delle elezioni regionali della Valle d'Aosta. Per la prima volta lo spoglio delle schede avviene in maniera centralizzata in quattro poli (Aosta, Saint-Pierre, Fenis e Verres) in cui convergono le urne dei seggi di zona: una novità introdotta per garantire maggiormente la segretezza del voto, ma che sta rallentando l’afflusso dei risultati ufficiali.

Verso un exploit della Lega

Secondo i primi dati parziali e non ufficiali, diffusi dall’Agenzia Ansa in base ai dati acquisiti in 3 poli di scrutinio su 4, le consultazioni valdostane avrebbero registrato un exploit della Lega, con un balzo del 17,1% che la porterebbe in Consiglio regionale dopo 20 anni di assenza, mentre l'Union valdotaine si confermerebbe la prima forza politica con il 20,6%, quasi il 13 per cento in meno di cinque anni fa. La terza forza è l'Union valdotaine progressiste con l'11,2%. Seguono Alpe e M5s (10,1%), Stella Alpina-Pnv (9,2%), Impegno civico (7,6%), Mouv' (6,2%), Partito democratico (4,7%) e Centro destra (2,7%).

Affluenza in netto calo

Si è votato ieri dalle 7 alle 22 con un'affluenza del 65,12% (67.146 votanti su 103.117 aventi diritto) in netto calo rispetto alle regionali del 2013 (73,03%). Le liste in lizza per i 35 seggi del Consiglio regionale sono: Pour Notre Vallée-Stella alpina, Centro destra Valle d'Aosta, Partito democratico, Impegno civico, Union valdotaine progressiste, Alpe, Lega, Union valdotaine, Mouv' e Movimento 5 stelle. Elezioni anche nel Comune di Valtournenche dove si è recato ai seggi il 61,09% dei 1.858 elettori; l'unico candidato sindaco era Jean-Antoine Maquignaz di una lista civica.

© Riproduzione riservata