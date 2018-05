Buffon spa: tutti gli affari (e i rovesci) del portiere-imprenditore

Altri due anni di carriera dopo la Juventus con la prospettiva di un ruolo da testimonial per il Mondiale del 2022 in Qatar. Il futuro di Gigi Buffon sembra destinato a proseguire non solo nel mondo del calcio, ma sul terreno di gioco, alla caccia di quella Champions League sfuggita in maglia bianconera. Il Paris Saint-Germain gli ha messo sul piatto un biennale da otto milioni complessivi, in più la proprietà qatariota vuole sfruttare la sua immagine per la Coppa del Mondo che tra quattro anni si disputerà proprio a casa Al-Khelaifi. Un'iniezione di milioni nelle casse del portiere-imprenditore, reduce da affari non certo fruttuosi sia nel pallone che al di fuori del pianeta degli sport.

Dal 2012 al 2016, Buffon è stato proprietario della Carrarese in Lega Pro, avventura che lo stesso portiere ha voluto terminare non trovando «le condizioni affinché la città si possa permettere una squadra di calcio in un campionato importante come la Lega Pro». È stato coinvolto in due cordate, entrambe sciolte nel giro di pochi anni, investendo solo nel 2014 una somma pari a 1,2 milioni di euro per ripianare le perdite. Nel 2015 ha ceduto il 70% delle quote a Raffaele Tartaglia e nel marzo 2016 il club è fallito, venendo salvato in extremis da una cordata di imprenditori locali per permettere l’iscrizione alla stagione successiva.

La partecipazione nella Carrarese era di proprietà della Gvg Immobiliare srl, società che vede Buffon come co-proprietario col 20% delle quote, esattamente come il padre Adriano, la madre Maria Stella e le sorelle Veronica e Guendalina. La holding ha chiuso in rosso sia l’esercizio del 2015 (549mila euro) che quello del 2016 (555mila euro) e nel gennaio 2017 ha contratto un mutuo di 7,2 milioni con Deutsche Bank per la durata di sei anni, riassorbendo i già esistenti mutui con Cr S. Miniato, Ccv Valdinievole e Cr Carrara, inoltre Buffon ha rinunciato al «diritto di restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento, per euro 400.000».

La base personale degli affari di Buffon è però la Gb Holding, che pur essendo tornata in utile nel 2016, paga la svalutazione delle azioni della Zucchi detenute dalla stessa holding. Una svalutazione pari a 8,5 milioni di euro che nel 2015 ha causato una perdita di esercizio pari a 8,8 milioni. Buffon entra in Zucchi nel settembre 2009, acquisendo una partecipazione superiore al 2% per un investimento tra i 350 e i 400mila euro. Nel 2010 la partecipazione arriva al 10%, portando l’investimento a circa 1,5 milioni di euro, ma a questi vanno aggiunti i finanziamenti effettuati per l’aumento di capitale della Zucchi: 6 milioni nel 2011, 18,5 milioni nel 2013, per un totale di 26 milioni messi in Zucchi, società in cui arriva a detenere più del 50% delle quote tramite la Gb Holding e personalmente.

Nell’assemblea degli azionisti dell'aprile 2016, Buffon in prima persona si è impegnato a coprire il buco a bilancio sotto forma di finanziamento infruttifero. Nel 2016, il portiere cederà la Zucchi al fondo Astrance Capital, ma avrebbe ricevuto una quota del 15% di una newco di Astrance, con un'opzione di vendita e acquisto che va dagli 1,5 ai 2,6 milioni di euro.

Le altre esperienze imprenditoriali di Buffon puntano sull'immobiliare e sul settore agricolo. Il portiere detiene il 17% della società a cui fa riferimento l'Hotel Stella della Versilia a Marina di Massa e, insieme ai membri della famiglia e al cognato Stefano Turi, ha coperto le perdite a bilancio tramite il fondo di riserva straordinaria. Infine, la Suolo&Ambiente srl, nella quale Buffon ha una quota del 20 per cento. La società si pone l'obiettivo di recuperare le aree dell'ex cava Grottini «in ottica vitivinicola e residenziale», ma nel 2016 ha chiuso il bilancio con un rosso di circa 4.800 euro e il socio di maggioranza Giuliano Lucetti ha deciso di portare a nuovo la perdita, con tanto di richiesta espressa sulle pagine del bilancio: «La società necessita di un apporto da parte dei soci». Anche Buffon, appunto, che per il momento non sembra intenzionato a porre fine alla propria carriera multimilionaria da calciatore.

