Imu e Tasi, guida all’acconto senza problemi

Come tutte le scadenze fisse, per quanto spiacevole, anche quella dell’acconto Imu e Tasi è rassicurante. E per una semplice ragione: le aliquote non potevano essere aumentate oltre il tetto massimo, che quasi tutti i Comuni hanno raggiunto da anni, e quindi non si pagherà, tranne rari casi, più dell'anno scorso. Anzi, quasi sempre i cittadini potranno copiare lo stesso importo del 2017, se non hanno variato la loro situazione immobiliare. E versare entro lunedì 18 giugno (la scadenza naturale è il 16 ma si tratta di sabato, quindi lo slittamento è automatico).

La guida all'acconto senza problemi, in edicola con Il Sole 24 Ore di mercoledì 23 maggio, quest'anno è articolata in modo da eliminare ogni difficoltà: si inizia con la verifica e i passaggi dedicati a chi non ha cambiato in nulla proprietà e caratteristiche dei propri immobili: qui il percorso è semplificato ma occorre comunque fare attenzione e basterebbe copiare dati e importi del modello F24 dell'anno scorso. La guida fornisce anche gli strumenti per capire rapidamente se nel 2017 i conti che abbiamo fatto erano giusti. A chi, invece, ha comprato o venduto un immobile e o ha trasformato una seconda casa in abitazione principale o viceversa o comunque ha messo in atto qualche novità sono dedicate le pagine dove, partendo semplicemente dalla rendita catastale, si arriva facilmente a determinare le l'Imu e la Tasi da pagare.

Seguono approfondimenti dedicati ai professionisti sugli aspetti più complessi, come i terreni, le eredità e i beni d'impresa. Il fascicolo si conclude con gli esempi di compilazione del modello F24 per i pagamenti e le istruzioni per chi deve presentare la dichiarazione di variazione (ormai in pochi casi).

© Riproduzione riservata