Conte alla New York University? Il Nyt: non risulta. Dubbi anche sugli studi a Vienna

Non è ancora stato nominato premier e già scoppiano le polemiche. Per Giuseppe Conte, docente universitario indicato come probabile primo ministro del nascente governo M5s-Lega, la prima bega arriva dagli Stati Uniti, la seconda da Vienna. Il corrispondente dall’Italia del New York Times, Jason Horowitz, fa sapere che «gli studi di perfezionamento alla New York University» indicati da Conte nel suo lungo curriculum non risultano dagli archivi dell'università Usa. Secondo la portavoce della New York University, Michelle Tsai, Conte potrebbe aver frequentato corsi di un paio di giorni organizzati dall’ateneo e per i quali non vengono conservati documenti.

La precisazione del M5s

Una nota dell’ufficio comunicazione del M5s precisa che «Nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi. Non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella Università».

Giuseppe Conte, potentially Italy’s next leader, wrote that he “perfected and updated his studies” at NYU, which, w… https://twitter.com/i/web/status/998684619728998400 – Jason Horowitz(jasondhorowitz)

«Giuseppe Conte, potenzialmente il prossimo leader italiano, ha scritto che “perfezionò e aggiornò i suoi studi” alla New York University, ma, quando abbiamo chiesto, ci è stato risposto: "Una persona con questo nome non compare nei nostri archivi come studente o membro di facoltà"».

Il curriculum di Giuseppe Conte diffuso dalla Camera dei deputati

Così scrive il giornalista in un lungo articolo sul New York Times, riportando la dichiarazione di una portavoce dell'ateneo statunitense. Horowitz passa ai raggi X il curriculum del futuro premier, soffermandosi sulla parte dove Conte - nel cv pubblicato sui siti della Camera dei Deputati e dell'associazione Civilisti italiani - dichiara di aver trascorso ogni estate, dal 2008 al 2012, almeno un mese nell'Università americana. Ma, visto che il nome del professore non risulta negli archivi, secondo Horowitz è possibile che Conte «abbia seguito qualche programma di due giorni per i quali la scuola non tiene registri».

Il prof. #GiuseppeConte ha perfezionato gli studi giuridici a Vienna, all’International Kulturinstitute. Che non… https://twitter.com/i/web/status/998815362769653760 – Jeanne Perego(jeperego)

Dubbi anche sul perfezionamento degli studi giuridici a Vienna (si tratta di un istituto di lingue)

Un altro tweet "smonta" un ulteriore pezzo del cv del probabile premier. Jeanne Perego, giornalista che vive a Monaco, free lance per diversi quotidiani italiani e per una radio svizzera, scrive: «Il prof. #GiuseppeConte ha perfezionato gli studi giuridici a Vienna, all'International Kulturinstitute. Che non esiste. Esiste, invece l'Internationales Kulturinstitute , che è una scuola di lingue». «Conoscendo bene il mondo tedesco e austriaco - spiega Jeanne Perego al Sole24ore.com nel corso di una telefonata - mi è sembrato subito molto generico il nome di International Kultur Institut e solo per curiosità ho controllato. È una scuola di lingue per stranieri». Nel curriculum pubblicato sul sito dei civilisti italiani l’International Kultur Institut (Vienna, 1993) è indicato come luogo di perfezionamento degli studi giuridici insieme a «Yale University (New Haven, USA, 1992), Duquesne University (Pittsburgh, USA, 1992), International Kultur Institut (Vienna, 1993), Université Sorbonne (Parigi, 2000), Girton College (Cambridge, Regno Unito, 2001), New York University (New York, USA, 2008 e 2009)». Il tweet rimanda alla pagina di Wikipedia dell’istituto, dove si legge ora che «apparentemente» tra gli alumni più famosi c'è anche Conte, che «ha trascorso tre mesi nell'istituto per approfondire la sua specializzazione in Diritto privato».

Il curriculum di Giuseppe Conte sul sito di Civilisti Italiani

Non esiste un Social Justice Group istituito presso l'Unione europea

Nel suo curriculum disponibile sul sito della Camera, inoltre, Conte scrive di essere stato «designato» a far parte del «Social Justice Group istituito presso l'Unione europea». Ma l'Unione europea non ha organi con questo nome.

La difesa del metodo Stamina

Altra ombra nel curriculum di Giuseppe Conte per alcuni verrebbe dalla difesa del metodo Stamina, la truffa di Davide Vannoni di cui i media si sono a lungo occupati. Conte è stato infatti il legale della famiglia della piccola Sofia e ha seguito la tormentata vicenda della bimba di tre anni affetta da leucodistrofia metacromatica, una terribile malattia degenerativa terminale. «Il professor Conte dimostrò una grande sensibilità alla causa di Sofia perché non volle nulla in cambio, lo fece pro bono, perché penso si sentisse toccato dalla vicenda avendo anche lui un figlio più o meno della stessa età», ha dichiarato Caterina, madre della piccola Sofia, precisando che Conte prese in mano il caso quando la famiglia aveva già perso la causa a Firenze e cercava di nuovo «l'accesso alle cure compassionevoli dell'istituto di Brescia attraverso il tribunale di Livorno».

