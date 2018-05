Salvini: l’Ue vuole manovra da 10 miliardi di tasse? Faremo il contrario

A Forza Italia e Fdi che hanno chiarito che voteranno no alla fiducia al nuovo governo M5S - Lega il leader della Lega Matteo Salvini ha lanciato oggi un messaggio: «Abbiate fiducia». E all’Europa, che ancora oggi ha messo in evidenza la necessità per il nuovo esecutivo di mantenere la barra dritta sulla politica fiscale, evitando un allentamento, Salvini ha risposto: «L’Europa consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l’opposto di quello che l’Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni», ha chiarito durante una diretta su facebook. Dichiarazioni che arrivano nella giornata delle consultazioni tra il premier incaricato Giuseppe Conte e le altre forze politiche parlamentari. Dopo la pausa si riprende alle ore 15.40: gruppo “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati e senatori del gruppo misto Senato “Liberi e uguali”.

I no del gruppo misto al nuovo esecutivo

No di “Europa-Centro democratico” e “più Europa con Emma Bonino” al governo Lega - M5S. No anche dalla componente Civica Popolare-Ap-Psi-Area Civica del gruppo Misto della Camera. E no ancora da Noi per L’Italia. Il premier incaricato Giuseppe Conte ha avviato in tarda mattinata le consultazioni. Gli incontri chiave stasera coi due partiti dell’alleanza giallo-verde. Il professore ha accolto le delegazioni dei gruppi parlamentari con due collaboratori e il contratto sul tavolo. Gli incontri avvengono nella Sala dei busti alla Camera dei deputati. Chi ha avuto modo di parlarci lo descrive come molto gentile e pronto ad ascoltare gli interlocutori. I collaboratori in alcuni casi - viene raccontato - verbalizzano i colloqui e talvolta è lo stesso premier a prendere appunti, in particolare quando vengono espresse critiche sui punti del programma. Uno dei nodi chiave è la guida dell’Economia. Il capo del M5s Di Maio ha assicurato che fra i profili in esame c’è sicuramente quello di Paolo Savona e che fra M5s e Lega c'è un perfetto allineamento.

Il no all’esecutivo di Renzi e Berlusconi

Hanno confermato il loro no Renzi e Berlusconi: per il primo «adesso loro diventano l’establishment, non hanno più scuse». Il secondo ha detto che il contratto di governo contiene scelte preoccupanti e accusa M5s di giustizialismo.

Bonino, da noi opposizione, non sia contro Ue ma protagonista fase nuova

«Abbiamo preannunciato la nostra opposizione molto rigorosa e detto che, al di là della propaganda, gli interessi italiani si difendono in Europa e non contro l’Europa: lavoro, pensioni, sviluppo, crescita economia si discutono e trovano sinergie nel contesto europeo e non nazionale e di chiusura. Quindi chiederemo senza sosta al Governo non di essere antagonista in Europa ma protagonista di una nuova fase di rafforzamento dell’Unione senza complessi di inferiorità» rispetto ad altri Paesi. Così Emma Bonino, al termine della prima consultazione del premier incaricato, Giuseppe Conte, con i gruppi parlamentari. Bonino era nella delegazione delle componenti dei gruppi Misti di Camera, “Europa centro democratico” e del Senato, “Più Europa con Emma Bonino”. Le due componenti, ha detto, hanno inoltre rappresentato a Conte «le preoccupazioni per il diritto di asilo e tutta la questione relativa all'immigrazione nonché quella sulle coperture finanziarie relative alle proposte che stanno nel contratto».

Lorenzin: faremo opposizione rigorosa e attenta ma costruttiva

La componente Civica Popolare-Ap-Psi-Area Civica del gruppo Misto della Camera, ha chiarito Beatrice Lorenzin, al termine dell’incontro con Conte, farà una «opposizione rigorosa, attenta ma nello stesso momento costruttiva, nell’interesse dell’Italia e degli italiani.Vigileremo con grande attenzione sulle misure del contratto di governo tra M5S e Lega di fronte a cui abbiamo molte molte perplessità sia per la sostenibilità delle misure rispetto all’economia reale del Paese» sia «rispetto a una visione dell’Italia all’interno del contesto internazionale» e «rispetto all’Europa che si accinge a una fase molto importante nel 2019 in cui, nel semestre di presidenza della Romania si decideranno i nuovi obiettivi». Il ministro della Salute del Governo uscente ha poi sottolineato la necessità di garantire la sostenibilità dei sistemi di welfare e sanitario e, in quest’ultimo ambito, di restare «ancorati a una visione scientifica nelle scelte sanitarie».

Lupi: premier espressione del M5S, non lo sosteniamo

«Abbiamo fatto gli auguri al professor Conte, ma abbiamo fatto presente le distanze che esistono tra il nostro gruppo ed il contratto di governo sottoscritto da M5s e Lega. A detta dello stesso M5s, il premier è un’espressione politica del Movimento per cui un governo a guida M5S non lo condividiamo ed è distante dalla nostra visione politica. Non sosterremo questo governo». È la posizione espressa da Maurizio Lupi, capogruppo di Noi per L’Italia al termine delle consultazioni con Conte.

Salvini agli alleati del centrodestra: abbiate fiducia

Intanto, nell’ambito del centrodestra, il leader della Lega Matteo Salvini lancia segnali di distensione a Forza Italia e Fdi, che hanno annunciato di votare no alla fiducia sul nuovo esecutivo. «Dico a tutti gli amici del centrodestra, di FI e FdI, di avere fiducia - ha detto Salvini in una diretta su facebook - : faremo quello che va fatto. Anche o avrei preferito avere l’incarico da Mattarella ma non è andata così. Io sono fiducioso che l’Italia torni a essere quello che era, non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Se non governi che difendevano i loro interessi».

Ue minaccia, noi faremo l’opposto

Un passaggio dell’intervento del segretario federale del Carroccio è stato sull’Europa, dopo i commenti espressi da alcuni commissari. «L’Europa consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l’opposto di quello che l’Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni».

