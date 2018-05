Ora realismo, responsabilità e consapevolezza

Realismo, consapevolezza e responsabilità. Sono altrettanti requisiti essenziali per l’Italia, per la sua economia e la sua realtà sociale, ma anche per l’azione della sua classe politica. Lo ha sottolineato il presidente della Confindustria Vincenzo Boccia nella sua relazione annuale all’assemblea dell’Associazione. E ciò di fronte alle sfide sempre più ardue che i radicali mutamenti di scenario e di prospettiva in corso in un mondo multipolare stanno imponendo non solo all’Europa.

Altrimenti, se non ci impegnassimo a fondo per reagire all’impatto di questi cambiamenti di grande portata su più versanti, quello del nostro Paese, ancorché vitale e dotato di eccellenti capacità individuali e imprenditoriali, finirebbe per essere una sorta di “volo del calabrone”, in quanto oberato da molte ipoteche interne (a cominciare da un ingente debito pubblico) ed esposto a ogni stormir di fronde congiunturale, per non parlare delle conseguenze di una reviviscenza di tendenze protezionistiche.

D’altra parte, tanto una congerie di anomalie, di vischiosi retaggi del passato, che l’irruzione alla ribalta di movimenti populisti e sovranisti rischia di incrinare i nostri rapporti con le democrazie avanzate con cui operiamo e ci confrontiamo nell’ambito dell’Unione europea.

E’ pertanto un frangente cruciale quello in cui ci troviamo ad agire. E ciò comporta, per l’appunto, realismo, consapevolezza e responsabilità: ossia, da un lato, una valutazione appropriata e puntuale del nuovo contesto economico globale, delle sue dinamiche di ordine strutturale e delle sue implicazioni di natura sociale; dall’altro, una doverosa assunzione di responsabilità da parte di quanti si trovano alla guida del governo per creare le condizioni più consone a uno sforzo collettivo, indispensabile per non disperdere i risultati fin qui acquisiti e per avvalerci nel modo migliore delle effettive risorse di cui disponiamo per costruire il futuro.

È perciò evidente che l’industria manifatturiera resta pur sempre, come è avvenuto finora, la leva fondamentale su cui possiamo fare assegnamento: non solo per il rilancio della nostra economia ma anche, più in generale, per la tenuta e l’evoluzione del nostro sistema Paese. Purché, beninteso, la si sappia usare in modo sagace e lungimirante ai fini sia della crescita di un Made in Italy più robusto e competitivo sia di un processo sociale più equo e inclusivo attraverso la strada maestra di un lavoro qualificato e di un’offerta di maggiori opportunità di occupazione per i giovani.

Soltanto così sarà infatti possibile, da un lato, mantenere per l’Italia il ruolo di secondo Paese manifatturiero ed esportatore d’Europa e, dall’altro, ridurre i divari economici e sociali fra il Centro-Nord e il Mezzogiorno.

Sappiamo naturalmente quanti siano gli ostacoli da superare per conseguire questi obiettivi. Ma sappiamo anche quali sono i congegni da utilizzare per venirne a capo, che consistono, da parte delle imprese, in una maggior dose di innovazione, formazione, apertura del capitale, competenze manageriali e internazionalizzazione. Ciò che esse stanno man mano facendo all’insegna della quarta rivoluzione industriale e della produzione 4.0, nonché sotto l’urto dell’agguerrita concorrenza delle potenze asiatiche emergenti anche in settori di più alta gamma e dell’intelligenza artificiale. Inoltre è certamente un fatto significativo l’accordo siglato in febbraio tra la Confindustria, la Cgil, la Cisl e la Uil con il Patto della fabbrica, che intende innovare le relazioni industriali nell’interesse di entrambe le parti sociali per affrontare il nodo della produttività e assecondare il superamento delle disparità intergenerazionali.

A ogni modo, insieme a un impegno delle principali Associazioni rappresentative del mondo economico per fare sistema in unità d’intenti, è assolutamente necessario un indirizzo politico e di governo coerente ed efficace, che valga, innanzitutto, a garantire la copertura e la sostenibilità del nostro debito pubblico, mediante un’opera di risanamento finanziario e di crescita del Pil basato su investimenti in ricerca, infrastrutture e fattori produttivi di base (come quelli dell’energia, della siderurgia, delle macchine utensili e dei trasporti). Tutto ciò nel quadro della nostra appartenenza alla Comunità europea, delle sue regole e scelte strategiche, da noi sottoscritte, che possono certamente venir migliorate, col consenso di tutti i partner, e rese più rispondenti alle preoccupazioni che assillano oggi tanto i nostri cittadini come quelli di altre nazioni, ma agendo all’interno della Ue e nell’ambito delle sue istituzioni. Senza perciò ingaggiare un braccio di ferro che finirebbe per condurci in un vicolo cieco e in uno stato controproducente d’isolamento.

