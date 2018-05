Verso il No del Quirinale a Savona. Dopo Di Maio e Salvini, Conte da Mattarella, sale il rischio voto

La fumata nera è data quasi per scontata. I 5Stelle danno per certo il veto del Quirinale da dove si lascia filtrare di «un irrigidimento delle forze politiche». Giuseppe Conte è salito al Colle pochi minuti prima delle 19 per cercare di salvare il suo Governo da uno stallo che si prolunga da quasi tre mesi. A confermare l’altissima tensione che si respira in queste ore prima del premier incaricato erano arrivati al Quirinale anche Luigi Di Maio, per cercare una via d’uscita che al momento non si vede.

Il comunicato di Paolo Savona, diffuso alle 13, non è stato sufficiente a diradare le perplessità sulla figura dell’economista sardo. Anche perchè - viene fatto notare - è stata pubblicato sul sito dei No-euro “Scenarieconomici.it”. Ora si attende l’uscita di Conte per la conferma del fallimento del governo giallo-verde e le successive mosse del Capo dello Stato.

Una trattativa all'ultimo miglio, in cui sono diventate chiare le dinamiche: la Lega impuntata sul nome di Savona all'Economia, ad alimentare il dubbio che voglia apposta far saltare il tavolo per tornare al voto e passare all'incasso; i Cinque Stelle disposti a trattare fino alla fine, pur di approdare a Palazzo Chigi.

Un’ipotesi che è continuata a circolare per una mediazione in extremis è stata quella di spacchettare il Mef in due, con le Finanze affidate a Savona e il Bilancio, con la delega ai Rapporti con l'Europa, per cui è circolato il nome del banchiere di lungo corso Rainer Masera, 74enne ex ministro del governo Dini, docente all'Università telematica Marconi da cui negli ultimi tempi si era avvicinato al mondo pentastellato. Ipotesi però tramontata nelle ultime ore.



Conte è salito al Colle con il nome di Savona inserito nella casella dell’Economia. Una scelta che tuttavia sembra destinata a far deflagrare la situazione. La stessa presenza, prima di Conte, dei 2 leader di Lega e M5S ne erano l’anticipazione. Non è bastato quindi a convincere il capo dello Stato la dichiarazione di Savona in cui chiarisce la sua volontà di riformare l'Europa ma rispettando i Trattati, senza accenni a posizioni euroscettiche estreme ma neppure a posizioni favorevoli alla moneta unica. Savona sottolinea la piena aderenza al contratto di governo legastellato anche sul fronte della riduzione del debito attraverso la crescita.



Se il fallimento verrà confermato, il ritorno alle urne si avvicina. «Buona domenica Amici. Chi si ferma è perduto, io fino all'ultimo non mi arrendo!», ha twittato Salvini fotografando nostalgicamente le vecchie lire, prima di partire per Terni e Spoleto in vista delle amministrative del 10 giugno.

