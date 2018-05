Governo, Cottarelli accetta l’incarico: «Con la fiducia al voto dopo legge di bilancio, senza a fine estate». Borse in rosso, riparte lo spread

L’ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, convocato alle 11.30 al Colle per un colloquio con Sergio Mattarella, ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di tentare la formazione di un governo dopo la rinuncia dell’avvocato Giuseppe Conte, che ieri ha fatto tramontare il governo Lega-M5S. Cottarelli, che attualmente dirige l'Osservatorio conti pubblici dell'Università Cattolica, ha accettato l’icarico con riserva.

«Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni», ha spiegato Cottarelli nel suo primo intervento pubblico. Se il suo governo otterrà la fiducia, ha proseguito, presenterà la legge di Bilancio per il 2019, in caso contrario, le elezioni si terranno «dopo agosto». Cottarelli ha poi assicurato la «completa neutralità» del governo rispetto al dibattito elettorale e il suo impegno «a non candidarmi», che verrà chiesto anche «a tutti i membri del futuro governo».

Spread in salita, Grillo, mercato parla al posto degli italiani

Lo scontro politico e istituzionale resta altissimo, mentre lo spread è tornato a salire, e il “garante” del M5S, Beppe Grillo accusa il mercato di “parlare” al posto degli italiani. «Questa mattina sono uscito e ho visto questa cosa avvilente, le persone non parlano, guardano nel vuoto, come se fossero state sostituite da un alieno come nei film di fantascienza. Perché la gente non parla? Perché è avvilita la gente? Perché c'è qualcuno che parla al posto di milioni di italiani: il mercato. Il mercato oggi è lo pseudonimo del capitalismo più avvilente e di predazione che abbiamo in Italia», spiega in un video pubblicato su Fb.

Non si ferma intanto il pressing sul capo dello Stato dopo che Luigi Di Maio e anche Giorgia Meloni hanno minacciato la messa in stato di accusa evocando la

piazza. All’attacco di Mattarella anche il leader della Lega, Matteo Salvini, uscito perdente dal braccio di ferro sul nome del ministro dell’Economia, con minacce di «andare a Roma» se il Colle non indicherà entro domani una data per le elezioni. Sotto tiro anche Silvio Berlusconi: «Se vota il governo Cottarelli addio alleanza» ha promesso Salvini in una intervista a Radio Capital. Intanto a sinistra qualcosa si muove: il Pd, rimasto in pratica alla finestra in questi giorni, riunirà domani l’assemblea dei senatori e dei deputati per valutare il quadro politico. E Carlo Calenda fa sapere via twitter («io candidato? Ci puoi scommettere!») di essere pronto a metterci la faccia e assicura di volersi candidare alle prossime elezioni.

Salvini: Costituzione non impedisce cambio regole Ue

Per Salvini l’economista anti-euro Savona «era il meglio non leghista, non grillino» a disposzione « che ci avrebbe garantito grandi risultati in Europa, nessun altro avrebbe avuto lo stesso successo». Il leghista Giorgetti al Mef, come suggetito dal capo dello Stato «non avrebbe avuto lo stesso peso in Europa, lo sa lui e lo so io». Insomma, Savona «sarebbe stato un perno attorno al quale costruire il governo». Lo sfogo e l’analisi della situazione politica dopo il naufragio imposto dal Colle al progetto di Governo giallo-verde sono proseguiti in diretta Facebook. «Sergio Mattarella ha scelto i mercati e le regole europee alla faccia del voto degli italiani e questo è grave», ha attaccato Salvini, insistendo nel tenere il punto su Savona e sulla modifica dei trattati Ue come previsto dal “contratto di Governo”. «Ho letto e riletto la Costituzione e non c’è nessun articolo che proibisca di cambiare le regole Ue». Torna anche la minaccia di «andare a Roma» se entro domani non verrà indicata dal Colle una data per le

elezioni.

Salvini: falso che volessi andare alle urne

Nel corso dell’intervista radiofonica, il leader della Lega si è anche difeso dall’accusa di aver forzato la mano del Colle presentando il nome di un economista ostile all’Europa propio per far precipitare la situzione e andare alle urne a stretto giro. «Non è vero che volevamo andare alle urne: il trattamento e le calunnie che ho sentito in tv non ha precedenti, ha spiegato. Molta più cautela invece sull’ipotesi di unire la forze di Lega e M5S per presentarsi insieme alle urne: «Vedremo, valuteremo sui progetti. Ma vorrei sapere che fa Berlusconi. Savona? Non uso il suo nome a vanvera ma abbiamo trovato una persona che se volesse potrebbe essere con noi». «Ora si parte dal lavoro che abbiamo fatto assieme», ha concluso.

Salvini: no marcia su Roma, ora legge elettorale con maggioranza M5S-Lega

La prospettiva del voto anticipato - per il quale ieri sera ha chiesto tempi rapidi e certi - non preoccupa il leader della Lega, che si dice sicuro di arrivare «al 70 per cento». «Nessuno pensa alla marcia su Roma. L'unica cosa certa - ha spiegato - è che c'è una maggioranza parlamentare a Camera e Senato che, per quello che mi riguarda, può proporre e approvare leggi. Una maggioranza Lega-M5S c'è e siccome l'Italia è una repubblica parlamentare, sulla carta, vediamo di far partire dal Parlamento una discussione sulla legge elettorale» di modo che «chi ha un voto in più possa governare. Quello che non è stato permesso di fare tramite il Governo proviamo a farlo tramite il Parlamento. Se non siamo un Paese a sovranità limitata, allora diamo le chiavi del Paese a Merkel e Macron».

Franceschini: ora serve un Pd unito

In casa de, nuovi segnali di mobilitazione dopo le prese di posizione dei giorni scorsi, tutte critiche per l’assedio al Quirinale da parte di Lega e M5S. In attesa dell’assemblea dei senatori dem, convocata per domani, Dario Franceschini lancia oggi su Twitter un appello all’unità del partito: «Adesso serve un Pd unito. Sono in gioco i valori della nostra democrazia e la difesa della Costituzione. Poi verrà il tempo del confronto interno ma ora ogni divisione tra noi sarebbe imperdonabile #Pdunito #iostoconMattarella».

Mattarella ricorda strage Brescia: contro intolleranza fedeltà a democrazia

Nel crescendo di polemiche e contrapposizioni che da ieri infuoca il clima politico, dal Colle è arrivato oggi un appello a «tenere alta la comune sensibilità democratica e restare fedeli ai principi che ispirano la nostra convivenza» per «sconfiggere chi intende seminare ancora intolleranza e paura». Le parole di Mattarella sono contenute in un messaggio occasione del 44mo anniversario della strage di Piazza della Loggia. La memoria dei fatti di Brescia, sottolinea il capo dello Stato, «sollecita tutti noi a rafforzare sempre più la nostra cultura democratica, a costruire insieme il bene comune, a trasmettere alle nuove generazioni i valori di una civiltà che rispetta la libertà e le differenze», La minaccia della violenza, prosegue il messaggio, «non è stata cancellata nella nostra comunità. Siamo tutti testimoni di come possa assumere forme e modalità nuove, nel perseguimento di uno stesso obiettivo: colpire la dignità delle persone e il loro libero arbitrio».

